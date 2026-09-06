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Šodien 12:19
Svarīgi autovadītājiem! Nakts stundās slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas - būs jābrauc caur Jelgavu
Saistībā ar plānotajiem remontdarbiem uz valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)–Liepāja no 10. līdz 28. septembrim nakts stundās tiks slēgts Lielupes tilts, un satiksme tiks novirzīta caur Jelgavu.
Tilta konstrukciju pastiprināšanas darbu dēļ satiksmes ierobežojumi būs spēkā katru dienu laika posmā no pulksten 21.00 līdz 7.00. Lai nodrošinātu satiksmes plūsmu, Jelgavas pilsētas robežās noteikts apbraucamais maršruts pa P99 – Kalnciema ceļu – Loka maģistrāli – A8 – Aizsargu ielu – Miera ielu – Lietuvas šoseju – Rūpniecības ielu – Atmodas ielu – Dobeles šoseju – P98.
Autovadītāji aicināti remontdarbu laikā ņemt vērā noteiktos satiksmes ierobežojumus, izvēlēties apbraucamo maršrutu un plānot ceļā pavadāmo laiku.