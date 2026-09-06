Vēsture atdzīvojas neparastā veidolā - Kroņvircavas muižā sākta unikālas atpūtas vietas un interaktīva dārza izveide
Projekta "Interaktīvie dārzi" ietvaros ir izstrādāts Kroņvircavas muižas parka labiekārtojuma plāns, un šobrīd teritorijā jau veiksmīgi pabeigti pirmās kārtas darbi, kuru laikā izbūvēti jauni pastaigu celiņi un iestādīti koki, informēja Jelgavas novada pašvaldībā.
Pirmās kārtas ietvaros parkā iestādīti deviņi augļu koki – ābeles, ķirši un plūmes –, kā arī 21 ogu krūms, kas sadalīts trīs tematiskās grupās pa septiņiem stādiem katrā. Stādījumu grupas veidotas, rūpīgi izvēloties Latvijas tradicionālās šķirnes, lai nodrošinātu gan ainavisku daudzveidību, gan paaugstinātu vietas bioloģisko vērtību, dabiskā veidā pievilinot apputeksnētājus un putnus.
Atsaucoties uz vēsturisko muižu senāko pamatfunkciju, kas ietvēra saimniekošanu un ražošanu, projektā ir plānoti trīs interaktīvi tematiskie aktivitāšu laukumiņi. Tos paredzēts ierīkot nākamajās projekta īstenošanas kārtās, radot izzinošu vidi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Laukumā "Muižas virtuve" iecerēti trīs neparasti aktivitāšu objekti – rotējošs līdzsvara šķērslis "Grils", kāpelējama rampa "Krāsns mute" un akmens skaitīkļi "Šašlika iesmi".
Savukārt aktivitāšu laukumā "Dzērienu būvētava" apmeklētājus gaidīs trīs dažādu funkciju mucas, kas kalpos kā atsperu šūpoles, slēptuve un karuselis. Trešajā laukumā, kas nesīs "Maizes ceptuves" nosaukumu, paredzēts izvietot šūpoles, kas simbolizē maizes abru, sviru šūpoles, kas atveidos maizes sastāvdaļu svarus, kā arī namiņu, kas kalpos kā interpretēta maizes krāsns.
Papildus aktivitāšu elementiem teritorijas labiekārtošanas turpinājumā plānots izvietot trīs soliņus, trīs piknika galdus ar soliem apmeklētāju ērtībām un vienu ugunskura vietu. Informācijas pieejamību nodrošinās viens lielais un trīs mazie informācijas stendi pie katra no tematiskajiem laukumiem.
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Starptautiskais projekts "Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā" tiek īstenots ar Eiropas Savienības "Interreg" programmas atbalstu. Kopējais pieejamais finansējums visam projektam ir 2 790 120 eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 2 232 096 eiro apmērā.