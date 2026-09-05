Dzejniekiem un izdevniecībām laiks sarosīties! Izsludināta pieteikšanās Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā
Ādažu novada pašvaldība ir izsludinājusi tradicionālo konkursu uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, aicinot izdevniecības un kultūras institūcijas pieteikt jaunos dzejoļu krājumus, informēja pašvaldībā.
Prēmijai var izvirzīt ikvienu autoru, kuram laika posmā no iepriekšējā gada balvas pasniegšanas ceremonijas līdz šī konkursa izsludināšanas dienai ir izdots jauns dzejoļu krājums latviešu valodā. Pretendentus drīkst pieteikt izdevniecības, grāmatu apgādi, preses redakcijas, kā arī valsts, kultūras un sabiedriskās organizācijas. Konkursa uzvarētājs saņems 1000 eiro naudas balvu pēc normatīvajos aktos paredzēto nodokļu atskaitīšanas.
Pieteikt jaunos dzejoļu krājumus var līdz šī gada 30. septembra pulksten 17.00. Tos var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu uz Ādažu Valsts un pašvaldības vienoto klientu centru Gaujas ielā 33A, Ādažos, vai Stacijas ielā 5, Carnikavā. Iesniegumam obligāti jāpievieno pieci pretendenta publicētā dzejoļu krājuma eksemplāri.
Iesniegtos darbus vērtēs īpaši izveidota komisija, kuras sastāvā ir dzejnieka ģimenes pārstāve Ilze Vāciete, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja vecākais speciālists un rakstnieks Mārtiņš Bērziņš, dzejniece un 2018. gada prēmijas ieguvēja Daina Sirmā, Carnikavas bibliotēkas vadītāja Ilze Ezermale, kā arī rakstniece un lasīšanas vēstniece Agnese Vanaga.
Konkursa laureāts tiks paziņots svinīgā Ojāra Vācieša piemiņas sarīkojumā, kas šogad novembrī norisināsies dzejnieka memoriālajā muzejā. Vienlaikus uzvarētāja vārds tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē un plašsaziņas līdzekļos. Pērn, 2025. gadā, par šīs prēmijas ieguvēju kļuva Artis Ostups ar dzejoļu krājumu "Patiesība". Vācieša literārā prēmija pirmo reizi tika nodibināta un pasniegta 1984. gadā, bet kopš 2003. gada šī tradīcija ir veiksmīgi atjaunota un turpinās katru gadu.
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