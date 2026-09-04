Pludmales sezona beigusies: atceļ vairākus vilcienu reisus uz piejūras pilsētām
Līdz ar rudens iestāšanos un mācību gada sākumu, kad atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu, pasažieru vilcienu operators "Vivi" no 2. septembra ir pārgājis uz rudens sezonas grafiku maršrutos starp Rīgu un Carnikavu, kā arī starp Rīgu un Dubultiem.
Kā norāda uzņēmumā, jaunajā grafikā ir atcelti vairāki reisi, taču vilcienu regularitāte ir saglabāta iepriekšējo gadu apjomā. Grafiks ir īpaši pielāgots rudens sezonas pasažieru pārvietošanās ieradumiem, lai iedzīvotāji arī turpmāk varētu ērti nokļūt galvaspilsētā un atgriezties mājās.
Būtiskākās izmaiņas skar Carnikavas maršrutu. No Rīgas uz Carnikavu ir atcelti seši reisi – pulksten 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10 un 17.20. Savukārt no Carnikavas uz Rīgu ir atcelti pieci reisi – pulksten 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 un 15.15. Vilciens no Carnikavas uz Rīgu pulksten 10.15 turpmāk kursēs tikai darba dienās.
Neskatoties uz atceltajiem reisiem, "Vivi" uzsver, ka arī rudens sezonā satiksmes intensitāte būs augsta. Vilcieni līdz Carnikavai kursēs vienu līdz trīs reizes stundā, savukārt līdz Saulkrastiem satiksme tiks nodrošināta vismaz reizi stundā. Arī līdz Skultei tiks saglabāta regulāra satiksme pasažieru pieprasītākajos rīta un vakara laikos.
Pasažieri tiek aicināti pirms katra brauciena pārbaudīt aktuālo vilcienu atiešanas laiku "Vivi" tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, kur ir publicēts pilns un atjaunots kustības saraksts ar visām izmaiņām. Neskaidrību gadījumos par sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem braucienu jautājumiem iedzīvotāji var vērsties "Vivi" klientu apkalpošanas centrā, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8760.