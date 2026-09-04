Tuvojoties apkures sezonai, paziņo par tarifu celšanu Ādažu novadā: daļai rēķini augs par trešdaļu
Tuvojoties jaunajai apkures sezonai, SIA "Balteneko" ir izstrādājis un iesniedzis apstiprināšanai jaunus siltumenerģijas ražošanas tarifus divām katlumājām Ādažu novadā. Kamēr Ādažos pieaugums būs neliels, Kadagas iedzīvotājiem jārēķinās ar tarifa kāpumu par 30%, liecina uzņēmuma paziņojums.
Lielākās izmaiņas skars iedzīvotājus, kurus apkalpo Kadagas katlumāja Elīzes ielā 10. Tur siltumenerģijas ražošanas tarifs no 84,52 eiro par megavatstundu (MWh) palielināsies līdz 109,89 eiro par MWh bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas ir par 30,02% vairāk nekā līdz šim. Uzņēmums norāda, ka šis noteiktais tarifs Kadagā būs spēkā līdz 2028. gada 29. februārim, bet, sākot no 2028. gada 1. marta, tas pieaugs vēl vairāk, sasniedzot jau 129,03 eiro par MWh.
Savukārt katlumājai Attekas ielā 43, Ādažos, gaidāms krietni mērenāks pieaugums. Pie dabasgāzes cenas 56 eiro par MWh līdzšinējais tarifs pieaugs no 81,41 eiro līdz 83,55 eiro par MWh bez PVN, kas veido 2,63% sadārdzinājumu.
Abās vietās tarifu kāpums skaidrojams ar kurināmā cenu svārstībām un sadārdzinājumu. Jaunie tarifi stāsies spēkā no 2026. gada 1. oktobra ar nosacījumu, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nebūs pieņēmusi un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicējusi lēmumu par to spēkā stāšanās atsaukšanu.
Iedzīvotāji un pakalpojumu lietotāji septiņu dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" var iepazīties ar piedāvātā tarifa pamatojumu un iesniegt savus priekšlikumus vai ieteikumus.