Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem
Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas (A2) no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
LVC norāda, ka posmā no veikala "Mājai un dārzam" Siguldā līdz Augšlīgatnei sākta seguma atjaunošana, kur ieviesti satiksmes ierobežojumi un autovadītājiem jāplāno papildu laiks ceļam.
Būvdarbu zonās ātrums ierobežots no 50 līdz 70 kilometriem stundā (km/h). Sākot frēzēšanu, satiksmi pa vienu joslu regulēs ar luksoforiem. Darbus plānots pabeigt šā gada novembra sākumā.
LVC skaidro, ka iepriekš segums starp Siguldu un Augšlīgatni atjaunots 2015./2016. gadā, bet trīs kilometru posmā pirms Augšlīgatnes darbi notika 2010. gadā. Segumam dilstot, tajā izveidojušās plaisas un iesēdumi, un, ja savlaicīgi nenomainīs asfalta virskārtu, šie bojājumi palielināsies un būs nepieciešami plašāki un dārgāki remontdarbi.
Tādējādi posmā atjaunos segumu arī nobrauktuvēs. Patlaban uz ceļa ass izveidota ribjosla, kā arī uzstādītas ceļa drošības barjeras.
Vienlaikus darbus neveiks pie 2025. gadā izbūvētā Nītaures ielas pieslēguma Siguldā un pie Vildogas upes tilta, kur segumu pārbūvēs atsevišķā projektā reizē ar tilta pārbūvi.
LVC uzsver, lai nodrošinātu ceļa ilgtspēju, tam savlaicīgi jāatjauno virskārta. Šos darbus veic pēc desmit līdz 12 gadiem atkarībā no satiksmes intensitātes, pielietotās tehnoloģijas un finansējuma. Pēc šāda kalpošanas perioda ceļa virskārtā parādās nodiluma un noguruma pazīmes. Plaisas virskārtā ir mazas, un tās var konstatēt speciālisti. Ja autoceļa seguma virskārtu nenomaina, ūdens paplašina plaisas un piekļūst ceļa apakšējām kārtām, un tās tiek bojātas. Tādējādi nākamais remonts būtu krietni dārgāks.
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Darbus veic SIA "Vianova" par 2,39 miljoniem eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), un tos finansē no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība "BPU un IngWay".
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.