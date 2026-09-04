Pārdaugavā vīrietis auto glabājis gandrīz miljonu nelegālo cigarešu un 133 000 eiro
Augusta beigās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi Ziepniekkalnā aizturēja kādu iepriekš sodītu nelegālo cigarešu tirgotāju. Veicot kratīšanas viņam piederošās automašīnās, tika atrasts un atsavināts 847 800 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī 133 430 eiro, kas, visticamāk, iegūti noziedzīgā ceļā.
Šā gada 24. augustā, apsekojot Pārdaugavas pārvaldes pārraudzībā esošo teritoriju, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas likumsargi Ziepniekkalna mikrorajonā ievēroja vīrieti, kas veic aizdomīgas darbības, pārvietojot kastes no viena transportlīdzekļa uz citu. Policisti vīrieti uzrunāja un lūdza parādīt kastu saturu. Vīrietis atzinās, ka tur atrodas tabakas izstrādājumi bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļu markām.
Policisti minēto 1966. gadā dzimušo vīrieti aizturēja. Jāpiemin, ka viņš jau iepriekš sodīts par analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Likumsargi veica astoņas kratīšanas. Tika atklāts, ka vīrietis savās sešās automašīnās uzglabājis kopumā 847 800 dažādu marku cigarešu (“Marlboro”, “Manchester”, “Dove”, “Minsk”, “Davidoff”, “Smart” un “Oris”) ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez akcīzes markām. Papildus tam automašīnās tika konstatēti 133 430 eiro skaidras naudas.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis nelegālās cigaretes pārdevis privātpersonām Rīgā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 221. panta trešo daļu – par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
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Nelegālās cigaretes tika atsavinātas un nodotas uzglabāšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, lai pēc procesuālo darbību veikšanas tiktu iznīcinātas. Savukārt naudai uzlikts arests kā noziedzīgi iegūtai. Tāpat izmeklēšanas laikā tiks lemts par aresta uzlikšanu automašīnām.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.