Noziegumi klasē un pat autobusā: tiesās Engures pedagogu par seksuālu vardarbību pret bērniem
Prokuratūra ir nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā krimināllietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuāla rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret deviņiem bērniem.
No apsūdzētajam inkriminētajiem noziegumiem 21 kvalificēts kā seksuāla vardarbība pret personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, bet četri - kā mazgadīgas personas pavešana netiklībā, informēja prokuratūra.
Laikā no 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada novembrim apsūdzētais, strādājot par fizikas skolotāju un dambretes pulciņa pasniedzēju, izmantoja savu pedagoga autoritāti un mazgadīgo cietušo bezpalīdzības stāvokli, iesaistot bērnus seksuāla rakstura darbībās.
Daļa noziedzīgo nodarījumu izdarīti izglītības iestādē, tostarp dambretes pulciņa nodarbību laikā, bet citi - individuālo nodarbību laikā apsūdzētā dzīvesvietā un skolas autobusā, braucot no sacensībām.
Kā teikts apsūdzībā, persona, imitējot spēli vai izmantojot citus ieganstus, panāca, ka bērni iesaistās seksuāla rakstura darbībās. Tāpat persona apsūdzēta par seksuāla rakstura pieskārieniem bērniem pret viņu gribu un netiklu darbību veikšanu bērnu klātbūtnē.
Par seksuālu vardarbību pret personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem un probācijas uzraudzība līdz pieciem gadiem. Savukārt par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz septiņiem gadiem un probācijas uzraudzība līdz pieciem gadiem.
Patlaban apsūdzētā persona nav apcietināta, bet tai kā drošības līdzekļi piemēroti aizliegums tuvoties noteiktām personām un vietām un pienākums paziņot par dzīvesvietas maiņu.
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Jau ziņots, ka 2025. gada 20. novembrī policijā tika saņemta informācija par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu Engurē. Kāds bērns tika informējis savu tēvu, ka skolas pulciņa pasniedzējs - kāds 1950. gadā dzimis vīrietis -, iespējams, veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu.
Policijā tika sākts kriminālprocess. Izmeklēšanas laikā procesuālais darbs veikts kopumā ar 50 personām, no kurām deviņām tika saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu statuss. Izmeklēšanas laikā atklātas vairākas noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada novembrim.
Mācību iestādes direktors iepriekš skaidroja, ka par notikušo policijai ziņojuši vecāki.