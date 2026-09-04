Saldus ezerā atkal konstatē bīstamu piesārņojumu; peldēties nav ieteicams
Foto: Kaspars Krafts/LETA
Saldus ezerā atkal konstatē bīstamu piesārņojumu.
Sabiedrība

Saldus ezerā atkal konstatē bīstamu piesārņojumu; peldēties nav ieteicams

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Saldus ezera peldvietā nav ieteicams peldēties, jo 31. augustā ņemti paraugi atkārtoti uzrādījuši paaugstinātu mikrobioloģisko, tostarp "E. coli", piesārņojumu ūdenī, informēja Veselības inspekcija (VI).

Saldus ezerā atkal konstatē bīstamu piesārņojumu; ...

VI norāda, ka peldēties šajā vietā nav ieteicams. Šis ieteikums īpaši attiecas uz maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām, kuru imūnsistēma ir novājināta.

Šajā peldsezonā paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums Saldus ezerā konstatēts jau trešo reizi. Saldus novada pašvaldība apseko Saldus ezera peldvietas teritoriju, lai noskaidrotu iespējamo piesārņojuma avotu. Tiek pārbaudīts arī, vai ezerā nenonāk nesankcionēti kanalizācijas notekūdeņi. Tāpat piesārņojums ezerā varētu nonākt ar Vēršādas upes ūdeņiem.

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