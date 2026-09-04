Nogalinātā Latvijas motosportista Normunda Ērkuļa bērnības draugs Ainārs: "Viņš aizsargājies un iedurts ribās"
29. augustā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Dienvidkurzemes novada Lažas pagastā atrasts 1960. gadā dzimis vīrietis bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo sākts kriminālprocess un ir aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs policija patlaban no plašākiem komentāriem atturas.
Kā vēsta "TV Kurzeme", neoficiāla informācija liecina, ka aizturētais ir dzīvojis Normundam kaimiņos Cīravā un, iespējams, abi plānojuši kopā braukt mājās pēc makšķerēšanas.
Normunda bērnības draugs Ainārs Spirģis nezina, kāpēc izcēlies strīds. "Trīs dūrieni rokā. Viņš aizsargājies un iedurts ribās. Liktenīgi, viņš noasiņoja. Tad puisis slēpjot pēdas visādi tur... bet es personīgi nevaru to apgalvot un pastāstīt, tāpēc, ka es to nezinu, mēs tikai varam domāt. Ja jau tas policists kādreiz milicijā strādāja, ar nažiem staigāja, viņam bijuši divi pirms šī gadījuma tādi nesmuki gadījumi, tad domāju, ka tas vien jau norāda uz to, ka cilvēkam kaut kas ar psihi nav riktīgi," saka Ainārs.
Normunds un Ainārs bija pazīstami aptuveni 60 gadus. Kopā nodarbojušies ar motokrosu, bet vēlāk Normunds strādājis pie viņa apbedīšanas birojā. Abi bieži pavadījuši laiku kopā. "Mīļš, labs draugs. Vienmēr varēja prasīt padomu. Viņš nebija tāds, kurš muldēs aiz muguras. Pateiks tā, kā ir," stāsta Ainārs.
Normunda ģimene atzīst, ka tas ir milzīgs zaudējums un kameras priekšā nav gatavi runāt. "Vienīgais, ko varu pateikt - tētis bija izcils sportists, spēcīgs cilvēks ne tikai sportā, bet arī savā garā! Viņš bija mans elks un etalons, kam līdzināties. Un vienkārši ļoti sirsnīgs cilvēks," saka Normunda meita Sabīne Gūtmane.
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Valsts policijā neapstiprina informāciju, ka aizdomās turētā persona kādreiz bijusi sodīta un strādājusi drošības iestādēs.
Normunds Ērkulis 20. gadsimta 70. un 80. gados sešreiz kļuvis par Latvijas čempionu, ir izcīnījis sudraba godalgu PSRS pieaugušo čempionātā, kā arī ticis pie visu triju kalumu medaļām PSRS armijas meistarsacīkstēs. 1978. gadā viņš kļuva par PSRS čempionu motokrosā 125 kubikcentimetru klasē.
Atvadīšanās no Normunda notiks šodien, 4. septembrī Liepājā, Līvas kapsētas kapličā.