Politika
Šodien 06:18
VIDEO: Rīga un “pārējā Latvija” - kam jānotiek, lai arī valsts reģioni plauktu un attīstītos?
Nav noslēpums, ka Latvijā būtībā pastāv divu līmeņu attīstības modelis – vienā pusē ir Rīga un tās tuvākā apkaime, bet otrā visa pārējā Latvija. Kā mazināt šīs atšķirības un panākt, lai reģioni plauktu un attīstītos?
Kā palīdzēt Latgalei un ar kādiem paņēmieniem novērst Rīgai draudošo transporta kolapsu Vanšu tilta remonta laikā? Kā mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli?
Par visām šim tēmām raidījumā "Tiešs jautājums" saruna ar diviem politiķiem: Karīnu Miķelsoni no Apvienotā saraksta un Oļegu Burovu no Zaļo un zemnieku savienības.
Papildus asumu diskusijai piešķir studijas eksperte Silva Jeromanova – Maura – koncerna “SilJa” īpašniece, kuras uzņēmumam ir filiāles gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Latgalē, tādēļ viņa labi pārzina novadu problēmas. Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Ienāc Jauns.tv un skaties jebkurā laikā un vietā!