Baložos atrasts miris vīrietis; policija sākusi kriminālprocesu
Foto: Ekrānuzņēmums
Baložos atrasts miris vīrietis.
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Baložos atrasts miris vīrietis; policija sākusi kriminālprocesu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Baložos, Ķekavas novadā, 3. septembrī atrasts miris vīrietis, apstiprina Valsts policija. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess.

Baložos atrasts miris vīrietis; policija sākusi kr...

Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka 3. septembrī Ķekavas novadā atrasts miris vīrietis. Viņa identitāte ir noskaidrota.

Saistībā ar notikušo policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13. nodaļas. Tā attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību un dzīvību.

Policija norāda, ka nāves iemesls un notikušā apstākļi tiks noskaidroti izmeklēšanas laikā. Plašāku informāciju par notikušo likumsargi šobrīd nesniedz.

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