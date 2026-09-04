Vairāki nomaldījušies cilvēki izkļūšanai no meža lūdz glābēju palīdzību
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji un līdzcilvēki vakar palīdzējuši no mežiem izkļūt četriem cilvēkiem, kas bija tajos nomaldījušies.
Vakar neilgi pirms plkst. 17 VUGD saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Valgundes pagastu, kur divi cilvēki bija apmaldījušies mežā. Sazinoties pa mobilo telefonu, izmantojot autocisternas skaņas signālus un bezpilota gaisa kuģi, cilvēkiem norādīts virziens izejai no meža.
Neilgi pirms plkst. 20 saņemts izsaukums uz Kuldīgas novada Ēdoles pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Izmantojot autocisternas skaņas signālu, cilvēks tika izvests no meža. Vakar saņemts vēl viens izsaukums par apmaldīšanos mežā - Talsu novada Rojas pagastā, bet tur cilvēku atrada citi sēņotāji.
VUGD mudina - dodoties mežā, līdzi jāņem uzlādēts mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā varētu izsaukt operatīvos dienestus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus - piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens un dzīvojamā māja.