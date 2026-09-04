Militāro mācību "Namejs" laikā Latgalē slēgs vairākus autoceļu posmus
Valsts aizsardzības mācību "Namejs 2026" dēļ sestdien, 5. septembrī, Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Mācību dēļ satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza-Stiglova-Kārsava (V501), Mērdzene-Stiglova (V533), Otrie Mežvidi-Stiglova (V530), Rogovka-Mežvidi-Pušmucova (V499) un Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49).
Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksmi organizēs Valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.
Savukārt Siguldas apkārtnē gaidāmajās brīvdienās, 5. septembrī un 6. septembrī, norisināsies Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes šoseju (A2), Valmieras šoseju (A3), reģionālajiem autoceļiem Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10), Saulkrasti-Sēja-Ragana (P6), Ragana-Limbaži (P9), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8), Ragana-Turaida (P7) un atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas. Sacensību maršrutā dežurēs Valsts policija.
Vienlaikus uz ceļiem turpinās ikgadējie sezonālie remontdarbi, kuru dēļ daudzviet ir ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas un noteikti transporta kustības ierobežojumi. Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem ir atrodama LVC interneta mājaslapā.