Bērnu slimnīcas fondam jauna vadītāja: Lieni Dambiņu amatā nomainīs Vineta Vilistere-Lāce
Bērnu slimnīcas fondu (BSF) turpmāk vadīs Vineta Vilistere-Lāce, kura līdz šim pildīja fonda izpilddirektores pienākumus, informēja BSF.
Līdzšinējā fonda vadītāja Liene Dambiņa pēc 20 fondā aizvadītiem gadiem septembra sākumā noslēdz darbu vadītājas amatā. Iepriekš Dambiņa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai, pēc maģistra studijām "King’s College London" turpinot studijas doktorantūrā Helsinku Universitātes Medicīnas fakultātē.
BSF atzīmē, ka Vilisterei-Lācei ir pieredze komunikācijā, komandas vadībā un sadarbībā ar valsts institūcijām, uzņēmējiem, medijiem un dažādām sabiedrības grupām. Pēdējo pusotru gadu viņa strādājusi fonda izpilddirektores amatā, padziļināti iepazīstot fonda darbu, atbalsta programmas un sadarbību ar Bērnu slimnīcu, ziedotājiem un partneriem, kā arī iesaistoties fonda turpmākās attīstības virzienu veidošanā.
Vadības pēctecība ļaus fondam turpināt iesākto darbu, saglabājot galveno uzmanību uz atbalstu bērniem un viņu ģimenēm, un vienlaikus attīstīt fonda ieguldījumu bērnu veselības aprūpes un labbūtības jomā, klāsta fonda vadība.
"Mums ir svarīgi turpināt iesākto - būt līdzās bērniem un viņu ģimenēm brīžos, kad nepieciešams atbalsts, un rūpēties, lai bērni slimnīcā ārstēšanās laikā justos iespējami labi. (...) Turpināsim meklēt iespējas, kā ar fonda pieredzi un jaunām iniciatīvām varam vēl vairāk veicināt pozitīvas pārmaiņas bērnu veselības aprūpē. Ticu mūsu komandai un tam, ka kopā varam paveikt vēl vairāk bērnu labā," paudusi Vilistere-Lāce.
Bērnu slimnīcas fonds arī turpmāk nodrošinās līdzšinējās atbalsta programmas bērniem un viņu ģimenēm, vienlaikus attīstot iniciatīvas, kas sniedz ilgtermiņa ieguldījumu bērnu veselības aprūpē, uzsver BSF. Starp būtiskākajiem darba virzieniem būs bērnu labbūtības uzlabošana ārstēšanās laikā, ārstniecības personu profesionālās pilnveides veicināšana, atbalsts Bērnu slimnīcas attīstībai, kā arī sadarbības stiprināšana ar ziedotājiem un partneriem.