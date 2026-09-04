Piektdien gaidāmas lietusgāzes un brāzmains vējš
Piektdien Latvijas lielākajā daļā, pūšot brāzmainam vējam, palaikam līs, daudzviet gaidāmas lietusgāzes, vietām - arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemē, kur līdz vakaram spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu.
Debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas. Dienvidu un rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 12-17 metrus sekundē, Kurzemes ziemeļos un Vidzemes ziemeļrietumos vējš kļūs lēns.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+19 grādi.
Rīgā gaidāms lietus, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepārsniegs +18 grādus.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1000 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 1008 hektopaskāliem Latgales dienvidos.
Nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ iespējama ūdenstilpju izkāpšana no krastiem Kurzemē un vietām Vidzemē, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā LVĢMC dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.