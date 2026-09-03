Aizdomās par sporta leģendas Normunda Ērkuļa slepkavību aizturēts vīrietis
Aizdomās par bijušā motosportista Normunda Ērkuļa slepkavību aizturēts kāds vīrietis, ziņo "Latvijas Televīzija". Neoficiāla informācija liecina, ka aizdomās turētais dzīvojis viņam kaimiņos.
Pastāv aizdomas, ka liktenīgajā dienā abi bija plānojuši kopā doties mājup pēc makšķerēšanas, kad viņu starpā izcēlās strīds. Normunda bērnības draugs Ainārs LTV norāda, ka nav informēts par to, kāds varētu būt konflikta iemesls. Viņš pauž, ka strīda laikā Normunds centies aizstāvēties, taču gūtie durti ievainojumi izrādījušies liktenīgi.
“Trīs dūrieni rokās. Viņš bija aizsargājies un tad iedurts bija ribās. Un tas bija liktenīgi - viņš noasiņoja,” par traģiskajiem notikumiem stāsta Ainārs.
"Ja viņš [aizdomās turētais] kādreiz milicijā strādāja, te ar nažiem staigāja...viņam jau pirms šī ir bijuši divi tādi nesmuki gadījumi... Es domāju, tas vien jau norāda uz to, ka cilvēkam kaut kas ar psihi nav riktīgi,” norāda Normunda draugs.Valsts policija sīkāku informāciju par notikušo nesniedz, vienīgi norāda, ka nelaime notikusi Lažas pagastā, kur atrasts 1960. gadā dzimis vīrietis.
Normunds un Ainārs bijuši pazīstami aptuveni 60 gadu. Abi kopā nodarbojušies ar motokrosu, bet vēlāk Normunds strādājis Aināra apbedīšanas birojā. Draugi bieži pavadījuši laiku kopā. "Viņš bija mīļš, labs draugs, pie kura vienmēr varēja doties pēc padoma," pauž Ainārs.
Normunda ģimene atzīst, ka notikušais ir milzīgs zaudējums un kameras priekšā runāt pagaidām nav gatava. Tomēr Normunda meita Sabīne LTV norādīja, ka: “Tētis bija izcils sportists, spēcīgs cilvēks ne tikai sportā, bet arī savā garā. Viņš ir bijis mans elks un etalons, kam līdzināties, un vienkārši ļoti sirsnīgs cilvēks". Normunda Ērkuļa atvadīšanās notiks piektdien, 4. septembrī, Liepājā, Līvas kapsētas kapličā.