Pagora galvojums un 95 gadus veca māte - lūk, kā tiesa pamato Guščina atbrīvošanu no apcietinājuma
Rīgas pilsētas tiesa Viktora Guščina atbrīvošanu no amata pamatojusi ar viņa nesodāmību, īpašumu, deklarēto dzīvesvietu Latvijā, rūpēm par 95 gadus veco māti un trīs personu, tai skaitā Jelgavas domes deputāta Andreja Pagora, galvojumiem.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa trešdien lēma atbrīvot no apcietinājuma Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības (ES) sankciju pārkāpšanu. Kriminālprocess pret viņu tika sākts 2025. gada 26. novembrī, kad Valsts drošības dienests (VDD) konstatēja Guščina veidotas publikācijas kādā Krievijas propagandas vietnē, kuru pārvalda ES starptautisko sankciju sarakstā iekļauts fonds.
Publikācijās viņš diskreditēja Latvijas valsti, tai skaitā iekļaujot tajās Krieviju slavinošus vēstījumus, un interpretējot Latvijas okupāciju un citus Otrā pasaules kara notikumus atbilstoši Krievijas interesēm.
Apcietinājumā Guščins pavadīja apmēram deviņus mēnešus. Viņu atbrīvoja tiesas zālē uzreiz pēc tiesas lēmuma. Bet šobrīd viņam kā papildu drošības līdzeklis noteikts aizliegums izbraukt no valsts.
Andrejs Pagors sniedz galvojumu
Mainīt drošības līdzekli pret tādu, kas nav saistīts ar apcietinājumu, bija lūdzis pats apsūdzētais. Guščina advokāte Imma Jansone norādīja, ka tiesas lēmumu vērtē pozitīvi, uzsverot, ka apsūdzētais sava vecuma un veselības stāvokļa dēļ nebūtu spējīgs aizbēgt no valsts. Prokurors Kaspars Ķikuts no komentāriem atteicās.
Jansone tiesas sēdē uzsvēra, ka vienīgais arguments, ar ko bija pamatots piemērotais apcietinājums, ir izvairīšanās risks - bēgšana uz Krieviju. Viņa arī apliecināja, ka Guščins nav noliedzis savu saikni ar Krieviju, taču viņš neesot uz turieni devies kopš 2023. gada. Drošības līdzekļa maiņas nepieciešamību Jansone skaidroja ar Guščina veselības problēmām - diagnosticēto diabētu un nepieciešamību sniegt palīdzību savai 95 gadus vecajai mātei.
Savukārt prokurors pauda bažas, ka ir pamatotas aizdomas, ka, grozot drošības līdzekli, Guščins varētu doties uz Krieviju, jo apsūdzētais pirms tam bija norādījis uz savu vēlmi pārvākties uz turieni.
Guščins ir ieguvis augstāko izglītību Krievijā, kā arī strādājis tur un apmeklējis vairākus pasākumus. Runājot par apsūdzētā izteikto pamatojumu drošības līdzekļa maiņai - nepieciešamību kopt māti -, prokurors norādīja, ka Guščinam ir arī brālis, kurš, visdrīzāk, līdz šim ir rūpējies par abu māti.
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Tiesā pirms tam tika saņemti arī personiskie galvojumi par Guščinu no Latvijas krievu savienības pārstāvja Andreja Pagora, kurš pērn ievēlēts Jelgavas domē no "Suverēnās varas" (SV) un "Apvienības jaunlatvieši" (AJ) saraksta.
Tiesas sēdes laikā tika nopratināts arī liecinieks Boruks Raudins, kurš norādīja, ka ar Guščinu pazīstams jau sen, taču pēdējos gadus ar apsūdzēto nav kontaktējies. Nākamā tiesas sēde Guščina lietā pēc būtības paredzēta 2027. gada 9. februārī plkst. 12, kad liecības sniegs apsūdzētais.
Piekļuve konkrētajam Krievijas propagandas resursam, kurā publikācijas veica Guščins, Latvijas teritorijā, pamatojoties uz VDD rekomendāciju, ir bloķēta. VDD vērš uzmanību, ka jebkādu resursu nodrošināšana ES sankcijām pakļautam subjektam uzskatāma par ES sankciju pārkāpšanu.
Guščins kandidējis 12. un 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet ne reizi nav ievēlēts. Viņš strādājis par pasniedzēju un izdevis grāmatas par vēsturi un dažādas publikācijas ar Kremlim izdevīgiem un Latviju diskreditējošiem vēstījumiem, piemēram, par to, ka Latvijā it kā atdzimstot nacisms. Viņš turpināja šīs aktivitātes, kā arī apmeklēja Krievijas rīkotos pasākumus arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzija.