Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
Latvija nosūtīs katastrofas skartajai Nepālai saldētavas, kurās uzglabāt bojāgājušos
Pēc postošās dabas katastrofas Nepālā Latvija gatavojas sniegt valstij palīdzību, nosūtot segas, glābšanas ķiveres, mobilās saldētavas un DNS testēšanas materiālus, kā arī piešķirt Nepālai 100 000 eiro katastrofas seku mazināšanai.
Iekšlietu ministrijas sagatavotais valdības lēmuma projekts paredz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru sagatavot humānās palīdzības sūtījumu - 3000 segas un 50 glābšanas darbu ķiveres ar lukturīti no valsts materiālo rezervju resursiem. Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sagatavos 3000 segas no valsts materiālo rezervju resursiem.
Tāpat Latvija plāno nosūtīt uz Nepālu mobilās saldētavas dabas katastrofā bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai, norāda iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) padomniece Marija Luīze Ratniece.
Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismā ir aktivizēts pieprasījums par mobilajām saldētavām, kuru minimālā kapacitāte ir pieci bojāgājušie. Tāpat Nepālai plānots nosūtīt DNS testēšanas komplektus un materiālus.
Tāpat Latvija plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai, liecina Ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepālas premjerministra katastrofu seku novēršanas fondā, naudu novirzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Jau ziņots, ka 26. augustā Nepālu un Ķīnu skāra postoša dabas katastrofa – pēc ledāja sabrukuma ledus atlūzu plūsma izraisīja plašus ūdens un dubļu plūdus. Stihija nodarīja milzīgus postījumus un prasīja daudzu cilvēku dzīvības. Līdz 3. septembrim apstiprināta 1252 cilvēku bojāeja, bet vēl 4216 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
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28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.