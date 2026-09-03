Aicina iepazīt noslēpumaino sēņu valstību Līgatnes dabas takās
Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu sēņu entuziastu un dabas draugu uz “Sēņu dienu” Līgatnes dabas takas, kas gaidāms jau šo sestdien, 12. septembrī, no plkst. 12.00 līdz 15.00 .
Tā būs iespēja paplašināt savas zināšanas par Latvijas mežos sastopamo sēņu daudzveidību, izprast to nozīmi meža ekosistēmā un saņemt praktiskus padomus drošai sēņošanai. Ieeja pasākumā – ar Līgatnes dabas taku ieejas biļeti, ko iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīzes” tīmekļvietnē un Līgatnes dabas taku kasē.
Bioloģes, sēņu ekspertes jeb mikoloģes Gunas Taubes vadībā ikviens varēs mācīties atšķirt ēdamās sēņu sugas no neēdamajām un indīgajām, iegaumēt to raksturīgākās pazīmes un uzzināt interesantus faktus par tām. Apmeklētāji varēs paši veidot sēņu izstādi, atnesot savas mežā atrastās sēnes un kopīgi ar eksperti noskaidrot to sugas. Tāpat ikvienu, īpaši ģimenes ar bērniem, gaida dažādas izzinošas un radošas darbnīcas par sēnēm.
“Sēnes ir pārsteidzoši daudzveidīgas, tās ir ne vien nepārspējams gardums, ko celt galdā, bet arī pilda izšķirošu lomu meža veselības nodrošināšanā – tās piedalās barības vielu apritē, palīdz sadalīt organiskās vielas un veido nozīmīgas mijiedarbības ar augiem un citiem meža organismiem. Sēņu dienā aicinām ikvienu atklāt ne tikai jaunas ēdamo sēņu sugas, bet arī iemācīties droši atpazīt mānīgos dubultniekus un labāk izprast to ekoloģisko nozīmi dabā,” uzsver Jolanta Bodniece, pārvaldes Līgatnes dabas taku dabas izglītības speciāliste.
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā. Tajās dabas un dzīvnieku iepazīšana notiek ne tikai pastaigās, bet arī izzinošos pasākumos un aktivitātēs, sniedzot iespēju dažāda vecuma apmeklētājiem tuvāk iepazīt Latvijas dabu un tās daudzveidību.