Beidzot atrasti nomnieki teju 7 miljonus eiro vērtajam Rēzeknes SPA
Pēc piecu gadu meklēšanas un vairākām neveiksmīgām izsolēm atrasts nomnieks bēdīgi slavenajam Rēzeknes SPA.
Kārtējā mutiskā izsole par nekustamā īpašuma nomas tiesībām Rēzeknē, Brīvības ielā 23a, ceturtdien noslēdzās ar rezultātu, kas nozīmē, ka Rēzeknes rekreācijas centram atrasts nomnieks. Vienlaikus tas pats investors ir pieteicies pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23, Rēzeknē, pārdošanu. Pārdotais zemesgabals atrodas līdzās rekreācijas centram, un tajā nākotnē iecerēta viesnīcas būvniecība.
"Tādējādi tiek turpināts darbs pie rekreācijas centra un tam piegulošās teritorijas attīstības, paredzot centra darbību papildināt ar viesnīcas pakalpojumiem," uzsver pašvaldībā. Pašvaldība pagaidām neatklāja abu darījumu summas un investoru.
Pēdējā izsolē, kurā neizdevās piesaistīt projektam investorus, Rēzeknes pašvaldība atzina, ka iespējams mainīs izsoles noteikumus, samazinot prasības pret investoriem, lai piesaistītu vairāk interesentu.
Objekts ekspluatācijā jānodod līdz 2029. gadam
Jau ziņots, ka īpašuma Brīvības ielā 23a nomniekam būs nepieciešams veikt arī nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 500 000 eiro apmērā, kā arī radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas, prasa pašvaldība.
Zemesgabala pircējam līdz 2029. gada beigām ir jānodod ekspluatācijā viesnīcas ēka. Finanšu investīciju apjomam šajā īpašumā jābūt vismaz 4 528 014 eiro, prasa pašvaldība. Tāpat līdz 2029. gada beigām jābūt nodrošinātām ne mazāk kā 25 jaunām darbavietām.
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Rekreācijas centrs, kas atrodas Brīvības ielā 23a, Rēzeknē, netālu no Kovšu ezera, nereti tiek minēts kā viens no iemesliem Rēzeknes finanšu problēmām iepriekšējos gados, jo ieguldījumi tajā pārsniedz pašvaldības finanšu iespējas. Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 30 gadiem. Vienlaikus atbilstoši izsoles tehniskajai specifikācijai investoram būs arī jāveic investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos, kā arī jāizveido teritorijā darbavietas.
Trīs stāvu ēkas kopējā platība ir 3285,7 kvadrātmetri, tostarp pirmajā stāvā atrodas viesu uzņemšanas zona, kā arī telpas sporta nodarbībām fitnesa un trenažieru zālēs, otrajā stāvā ir saunas, pirtis un ārā baseini, bet trešajā stāvā būs skaistumkopšanas saloni, frizētavas, ūdens procedūru saloni un fizioterapijas kabineti.
Projekta autors ir SIA "ARX arhitekti", būvdarbus veica SIA "Arčers", bet būvuzraudzību nodrošināja SIA "Marčuks". Ēkas būvniecības izmaksas ir 6,9 miljoni eiro. Būvdarbi projektā "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma izveidei" īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 5,03 miljoni eiro.