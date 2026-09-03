Preiļu novada dome. Bāriņtiesa ietilpst novada pašvaldības struktūrā (foto: Preiļu novada pašvaldība)
Novadu ziņas
Šodien 19:24
Preiļu novada Bāriņtiesa drīz uz nenoteiktu laiku pārtrauks būtisku funkciju veikšanu
Preiļu novada Bāriņtiesa pēc divām nedēļām uz nenoteiktu laiku pārtrauks būtisku funkciju veikšanu.
Bāriņtiesa paziņojusi, ka no 15. septembra uz nenoteiktu laiku netiks veikta apliecinājumu izdarīšana un dokumentu projektu sagatavošana. Sīkāka informācija par iemesliem netiek sniegta.
Preiļu novada Bāriņtiesa atrodas Raiņa bulvārī 24, Preiļos.