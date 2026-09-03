Ķekavas novadā plānotā ceļu virsmas apstrāde tuvojas noslēgumam
Ķekavas novadā rit šogad ieplānotie pašvaldības ceļu un ielu divkārtu virsmas apstrādes darbi; šobrīd paveikti aptuveni 80% no visa apjoma.
Kā vēsta Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde pilnībā noslēgti darbi Daugmalē un Jenčos. Citviet novadā, tostarp Ķekavā un Alejās, tie vēl turpinās. Izpildes ātrumu ietekmē laikapstākļi, jo šai tehnoloģijai vajadzīgs piemērots, sauss laiks.
Gadā plānots apstrādāt 53 pašvaldības ceļus un ielas aptuveni 21 kilometra garumā. Darbi sākās maija nogalē Daugmalē, turpinājās Dzērumos un Jenčos, kā arī citās novada teritorijās.
Pašlaik pilnībā pabeigti darbi Daugmalē, Jenčos un Odukalnā Ķekavā. Kopumā divkārtu virsmas apstrāde noslēgta 35 no 53 plānotajiem ceļiem un ielām, tas ir 80% no šogad iecerētā. Process vēl turpinās Ķekavā, Alejās, Baložos, Baldonē un Ziedonī.
Ķekavā darbi sākti jūnija beigās un paredzēti vairākās ielās un posmos, tostarp Kanāla, Ziedputekšņu un Zīlēnu ielā. Izpilde notiek pakāpeniski, ņemot vērā konkrēto posmu sagatavotību un laikapstākļus.