Lielo kuģu būs vairāk - kāds ir kruīza laineru pienesums Rīgas ekonomikai?
Kruīzu nozare Rīgā šobrīd piedzīvo pārliecinošu un stabilu izaugsmi, galvaspilsētas ostā ienākot arvien lielākiem un ekskluzīvākiem pasažieru laineriem. Lai arī skeptiķi apgalvo, ka kruīzu kuģu pasažieru atstātā finanšu “pēda” ir neliela, eksperti ir pārliecināti, ka kruīza nozares attīstībā ir liels potenciāls.
Rīga jūras pasažieru pārvadājumu un loģistikas kartē atrodas sarežģītākā lokācijā, paredzot ievērojami ilgāku kuģošanas ceļu uz un no Rīgas ostas pāri visam Rīgas jūras līcimkas liedz sasniegt kaimiņvalstu, īpaši Igaunijas, apgrozījuma apjomus. Lai pilsētas viesus veiksmīgi "nomakšķerētu" un kruīza tūrisms no īsas valsts "degustācijas" vizītes kļūtu par pastāvīgu ekonomikas dzinējspēku ilgtermiņā, ir jāveido vienots mārketinga stāsts, kritiski jāvērtē izbūvētā infrastruktūra reģionos un jārada gudra starpnozaru sadarbība.
Rīga kļūst par iecienītu kruīzu pieturu
Rīdzinieki jau pieraduši piestātnē regulāri redzēt prāvas daudzstāvu mājas izmēra kuģus. Ikviens no tiem ir kā peldoša, pašpietiekama pilsēta, kurā no valsts uz valsti ceļo turīgi ļaudis. Kruīza kuģiem Rīga kļūst par aizvien iecienītāku pieturu, to sekmē gan salīdzinoši vienkāršā nokļūšana vecpilsētā, gan spilgtās emocijas, ko viesiem sniedz galvaspilsētas arhitektūra, kultūras un gastronomiskais piedāvājums.
Par izteiktu tendenci kļūst tieši ekskluzīvāku kuģu ienākšana galvaspilsētā, ko spilgti ilustrē pavisam nesen ostā sagaidītais "premium" klases sešu zvaigžņu laineris "EXPLORA III". Šis ar videi draudzīgo sašķidrināto dabasgāzi darbināmais kuģis Rīgā atveda 809 pasažierus no ASV, Kanādas, Lielbritānijas un Austrālijas, apliecinot pilsētas pievilcību augstas maksātspējas tūristu acīs. Kopējā statistika uzrāda stabilu lēcienu uz augšu, jo 2025. gadā Rīgā ienāca 85 kruīza kuģi ar 115,5 tūkstošiem pasažieru, bet šogad tiek sagaidītas jau 98 vizītes un vairāk nekā 135 tūkstoši viesu. Savukārt 2027. gadam reģistrēti jau vairāk nekā 130 ienācieni. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis skaidro nozares mērķus: "Mūsu mērķim jābūt nevis vienkārši vairāk kuģiem, bet lielākai ekonomiskajai vērtībai no katra ienāciena. Rīga jāveido par galamērķi, kurā kruīza pasažieris grib atgriezties jau kā individuāls tūrists."
Ko tas dod pilsētai?
Īsās kruīzu pasažieru vizītes veido pastāvīgu asinsriti pilsētas ekonomikai, atbalstot kafejnīcas, bārus, muzejus, gidus, suvenīru tirdzniecību utt.
“Kruīza tūrisma attīstība Rīgā nav tikai stāsts par iespaidīgiem kuģiem mūsu ostā – aiz tā ir daudzu gadu mērķtiecīgs darbs, kas sniedz ieguvumu pilsētas ekonomikai. Katrs Rīgā piestājušais kruīza kuģis mūsu pilsētā atved ārvalstu viesus, kuri iepazīst Rīgas kultūru un arhitektūru, apmeklē muzejus un galerijas, iegādājas vietējo amatnieku darinājumus un izmanto gidu pakalpojumus. Tas nozīmē papildu ienākumus mūsu uzņēmējiem, lielāku apriti un jaunas iespējas viesmīlības nozarē. Vienlaikus katra kruīza kuģa vizīte ir arī iespēja Rīgai sevi parādīt pasaulei. Nereti īsa pirmā iepazīšanās ar pilsētu kļūst par iemeslu atgriezties jau uz ilgāku laiku. Pilsētas iekļaušana kruīza maršruta ir izcils mārketinga rīks. Ja mēs esam pietiekami labi un kruīza tūristu “iekārdinām” ar šo dienas vizīti Rīgā, viņš pēc tam izstāsta gan saviem draugiem, radiem un kolēģiem, gan ļoti iespējams atgriezīsies uz ilgāku laiku pie mums”, uzsver par kruīza nozari atbildīgā Rīgas brīvostas pārvaldes komercdarbības speciāliste Jeļena Burdastova
Viņa atzīmē, ka ļoti būtiska ir kruīzu sezonas pagarināšanās ziemas mēnešos, kas palīdz Rīgas tūrisma nozarei izdzīvot tradicionāli "tukšajā" periodā. "Mums decembrī ir četri kruīza kuģi un noslēgsies kruīza sezona ar vācu kompānijas “AIDA Cruises” liela kuģa vizīti. Turklāt šis būs, kas ir pilsētai visinteresantākais, overnight jeb divu dienu vizīte, līdz ar ko pasažieriem ir ļoti daudz brīva laika, lai baudītu mūsu tūrisma piedāvājumu. Lai iegūtu precīzus datus, šobrīd tiek veikta plaša kruīza kuģu pasažieru aptauja, taču sākotnējās atsauksmes par Rīgas arhitektūru, kultūrvēsturisko mantojumu un dabu ir izcilas”, informē Burdastova.
Kruīza kuģu ienākšana rudens – ziemas sezonas laikā ir būtisks faktors, ko atzīmē arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Sprindžuks: “Vecrīgā un Rīgas centrā ilgtermiņā mazinās biroju skaits un arī studentu plūsma devusies ārpus centra, padarot ziemas sezonu izteikti smagu ēdināšanas un pakalpojumu sniedzējiem. Viņi vasarā uzkrāj taukus, lai ziemā nav jāatlaiž pavārs. Ar to plūsmu, ko nodrošina Rīgas domes un Saeimas un dažu ministriju darbinieki, kas iziet ārpus savām ēdnīcām, nepietiek. Līdz ar to nozarei vitāli svarīga ir kruīzu sezonas pagarināšana ārpus vasaras mēnešiem. “
Ģeogrāfiskais "apendicīts"
Runājot par klasiskajiem pasažieru kuģu reisiem, Latvijas galvaspilsētai nākas rēķināties ar nepielūdzamu ģeogrāfisko un reģionālo konkurenci. Atšķirībā no Tallinas, kurai ir ciešs, ikdienas prāmju un darbaspēka savienojums ar Helsinkiem un Stokholmu, Rīga loģistikas kartē atrodas sliktākā pozīcijā. Sprindžuks vērtē situāciju: "Mums vienkārši jāsaprot, ka Rīgas osta no ikdienas pasažieru pārvadājumu plūsmas viedokļa ir ģeogrāfiski neizdevīgākā vietā, šeit tā vienmēr būs mazāka kā Tallinā. Lai cik skaista būtu Rīga, ar vislabākajiem restorāniem vai viesnīcām, mēs vienkārši neesam tik labi lokalizēti. Mēs esam tādā kā “apendicītā”. Tas nozīmē, ka valstij un pašvaldībai ir jāiegulda daudz lielākas pūles, lai pārliecinātu piestāt Rīgā un kruīza kuģi ir labs risinājums šai situācijai.”
Vienlaikus pilsētā aktuāls ir jautājums par kuģu fizisko uzņemšanu un infrastruktūru, tāpat lielākie laineri virs 300 metriem pilsētas centrā Daugavas platuma un dziļuma dēļ ienākt nevar, un tie ir jāvirza uz Krievu salu.
Rīgas brīvostā skaidro, ka šovasar ir uzsākta ED dambja daļēja nojaukšana Eksportostas dienvidu daļā, kas dos iespējas Rīgas centrā jau nākamās sezonas laikā uzņemt vairāk kruīza kuģu nekā līdz šim.
Pašlaik dambis ierobežo lielāku kruīza kuģu pienākšanu pie Eksportostas piestātnēm. Esošās hidrobūves konstrukciju daļēji nojaucot, tiks paplašināta kuģu pieejas akvatorija, izveidots jauns kuģu apgriešanās baseins un nodrošināta lielāku pasažieru kuģu droša manevrēšana pie ostas piestātnēm.
Jaunā infrastruktūra ļaus Rīgas ostai uzņemt vairāk kruīza kuģu pilsētas centra tiešā tuvumā un nodrošinās lielāku piestātņu kapacitāti laikā, kad ostā vienlaikus ierodas vairāki pasažieru kuģi. Un nākamā gada sezona, saskaņā ar jau saņemtajām kruīzu kuģu vizīšu rezervācijām, plānota vēl piepildītāka par šo.
Tūristu makšķerēšana
Kruīza vizītes galvenais mērķis ir kalpot par valsts un pilsētas "degustāciju", taču Latvijai bieži iztrūkst sistēmiska piedāvājuma šīs intereses pārvēršanai pastāvīgā apmeklējumā. Sprindžuks atklāj savu viedokli par šo situāciju: “Valstī nav skaidri sasegmentētu piedāvājumu dažādām auditorijām – no vēstures mīļotājiem līdz aktīvās atpūtas cienītājiem. Piemēram, valsts mēroga milzu investīcijas infrastruktūrā netiek izmantotas pilnvērtīgam tūrisma eksportam. Līdzīga situācija ir ar vēlmi kruīzu tūristus aizvest ārpus Rīgas uz Latvijas dabas pērlēm, piemēram, Jūrkalnes stāvkrastiem, Pāvilostu vai purva takām. Viss būtu skaisti, bet tas atduras pret lauku un reģionu nespēju uzņemt vienlaicīgi masīvu tūristu autobusu skaitu un nodrošināt adekvātas sanitārās vai ēdināšanas prasības.
Sprindžuks skaidro reālo situāciju reģionos: "Tev ir jānodrošina noteikts standarts, lai tas autobuss vispār riskētu tur iet. Nav jau runa, vai tā pils ir skaista un cik elpu aizraujošs skats. Lai tu nonāktu līdz noteiktiem standartiem pie tās mežonīgās upes, pie tās purva takas, kādam jāveic priekšdarbi. Tikai vienojoties par kopīgu stratēģisku, vienotu tūrisma produktu attīstīšanu, valsts spēs apkalpot pieaugošo kruīzu industriju tā, lai īsais ostas apmeklējums pārvērstos pamatīgā devumā visai tautsaimniecībai.”