Zinību dienā vērusi durvis Raunas pamatskolas Dabas māja
Raunas pamatskolā Zinību dienā starp asteru un gladiolu smaržas virpuļiem un bērnu smiekliem durvis vērusi jaunizbūvētā Dabas māja.
Jaunizbūvētā Dabas māja Skolas ielā 3 tapusi ar mērķi kļūt par vietu, kas modernā un pilnveidotā mācību vidē iedvesmo, atbalsta un paver plašākas durvis jaunu zinību apguvei, īpaši STEM un dabas zinību jomā. Vērienīgas pārmaiņas veiktas projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/007 “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Smiltenes novadā” ietvaros, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Jāpiebilst, ka STEM ir zinātnē (Science), tehnoloģijās (Technology), inženierzinātnēs (Engineering) un matemātikā (Mathematics) balstīta mācīšanās metode, integrējot šīs disciplīnas.
“Dabas mājas rekonstrukcijai ir vairāki ieguvumi. Pirmkārt, mācību procesam ir pieejamas plašas telpas, kur var brīvi pārvietoties un īstenot dažādas aktivitātes. Otrkārt, šobrīd vienā ēkā ir apvienoti mācību priekšmeti, kas iepriekš bija izkaisīti pa dažādām ēkām. Līdz ar to vienuviet tiks īstenota visa STEM izglītība. Treškārt ir paplašināta ēkas pieejamība uz rekonstruēto pagrabu rēķina. Iepriekš pagrabi bija mitri un dubļaini. Pašlaik tos varēs izmantot gan skola, gan Raunas kopiena. Un ceturtkārt, šobrīd skolas mācību darbs var pārslēgties uz normālu režīmu, brīvi izvietojot mācību priekšmetu norises vietas. Protams, ieguvums ir arī apkārt sakārtotā vide, kuras daļa ir pie skolas esošā atbalsta siena, kas veidota pakāpienu formātā. To, visticamāk, izmantosim kā āra klasi. Ēkas rekonstrukcija ir tiešs ieguldījums mācību procesā un līdz ar to skolēnu izaugsmē,” ar gandarījumu par Dabas māju stāsta Raunas pamatskolas direktors Edgars Plētiens.
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Projekta ietvaros veikta pilna ēkas un inženiertīklu pārbūve, jumta atjaunošana, telpu pārplānošana un lifta ierīkošana vides pieejamībai, izveidojot četras modernas mācību telpas dabaszinātņu, dizaina un tehnoloģiju apguvei, kā arī pielāgotu teritoriju nodarbībām svaigā gaisā.
Līdztekus būvdarbiem skola saņēmusi mūsdienīgu mācību un IT aprīkojumu, tostarp datortehniku, interaktīvos risinājumus, programmēšanas un konstruēšanas komplektus, virtuālās realitātes risinājumus un citus mācību līdzekļus. Dabaszinātņu, dizaina un tehnoloģiju kabineti papildināti ar specializētu aprīkojumu vieglākai un modernākai prasmju apguvei.
Kopējās projekta izmaksas Raunas pamatskolā sasniedz ap 1,7 miljoniem eiro. “Lai gan laimi nevar izmērīt naudā, šie 1,7 miljoni eiro ir tiešs ieguldījums tajā, kas mums ir visdārgākais – mūsu bērnos. Kvalitatīva un moderna mācību vide ļauj ne tikai iet līdzi laikam un vieglāk apgūt jaunas zināšanas, bet arī būtiski maina pašu mācīšanās pieredzi. Nodrošinot mūsdienīgu aprīkojumu, ergonomiskas un drošas telpas, kā arī piekļuvi jaunākajām tehnoloģijām, mēs veicinām bērnu radošumu, pētniecisko garu un vēlmi izzināt,” sanākušo skolas saimi uzrunāja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis.
Projektu īsteno Smiltenes novada pašvaldība ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” atbalstu.
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Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 553 909,15 eiro, no kuriem 2 937 115 eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums, bet 616 794,15 eiro – Smiltenes novada pašvaldības finansējums.