Valsts drošības dienests atklāj jaunas detaļas par Leipcigas lidostas diversijas lietā iesaistīto Latvijas pilsoni
Saskaņā ar Valsts drošības dienesta (VDD) rīcībā esošo informāciju mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā vainotais Latvijas pilsonis jau vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Krievijā.
VDD apstiprināja, ka dienests sadarbojas un sniedz nepieciešamo atbalstu Vācijas partnerdienestiem saistībā ar aizdomām par Latvijas pilsoņa iesaisti mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā.
Saskaņā ar dienesta rīcībā esošo informāciju konkrētais Latvijas pilsonis jau vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Krievijā.
Ņemot vērā, ka patlaban Vācijā turpinās šī incidenta izmeklēšana, VDD plašākus komentārus nesniedza.
Jau vēstīts, ka 4. augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprāgstvielām. Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas "DHL" lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprāgstvielām.
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints otrdien norādīja, ka šis uzbrukuma mēģinājums atbilst jau zināmajam Krievijas hibrīdoperāciju modelim. Viņš paziņoja, ka Vācijas valdība "ir nonākusi pie secinājuma, ka Krievija ir atbildīga par 4. augustā Leipcigā notikušo hibrīduzbrukumu".
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Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai - Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, trešdien ziņo laikraksts "Suddeutsche Zeitung".
Vīrietim ar Latvijas pasi esot saiknes ar Krievijas specdienestiem. Viņš jūlija beigās ieradās Vācijā caur Berlīnes lidostu un pēc tam ar nomas automašīnu esot devies Leipcigas virzienā. Divas dienas pirms incidenta Leipcigas lidostā aizdomās turētais pameta Vāciju - atkal ar lidmašīnu caur Berlīnes lidostu.