“Mums vairāk jāstrādā ar pieaugušajiem”: policiju satrauc, cik viegli pusaudžiem ir nopirkt alkoholu
“Bet trakākais bija tas, ka pieci pieaugušie uz ielas, kad nepilngadīgais viņiem lūdza nopirkt alkoholu, piekrita to izdarīt!” TV24 raidījumā “Uz līnijas” atzīst Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs.
Sākoties jaunajam mācību gadam, policija pievērš pastiprinātu uzmanību skolēnu drošībai. Diemžēl izrādās, ka stingra vērība jāpievērš arī pieaugušajiem, kuri ne tikai tirgo alkoholu pusaudžiem, bet piekrīt to arī nopirkt. Aronovs stāsta, ka, veicot kampaņu ar 50 kontrolpirkumiem, lai pārliecinātos, vai nepilngadīgajiem tiek pārdots alkohols, diemžēl izrādījies, ka ir negodprātīgi tirgotāji.
“Tīkojot pēc vieglas peļņas, bija tādi, kas pārdeva nepilngadīgajiem alkoholu. Bet trakākais bija tas, ka pieci pieaugušie uz ielas, kad nepilngadīgais viņiem lūdza nopirkt alkoholu, piekrita to izdarīt un nopirka šo alkoholu! Manuprāt, mums pat vairāk ir jāstrādā ar pieaugušajiem, jo bērni ir atkarīgi no mums, no mūsu atbildības līmeņa. Man ļoti patīk teiciens: ja gribi audzināt bērnus, audzini sevi!”
Policijas priekšnieka vietnieks arī atzīst, ka 1.septembrī, uzraugot drošību uz ielām un pie visām Rīgas izglītības iestādēm, policisti pārliecinājušies, ka bērni uz skolu nokļuvuši droši. Tiesa, divi nepilngadīgie noķerti smēķējot un konstatēti 128 pārkāpumi pie ceļazīmes 30km/h.
“Cilvēki brauc pārgalvīgi. Fascinē tādi, kas gar skolām nesas ar ātrumu 70km/h… Bet, sākoties jaunajam mācību gadam, braucējiem jābūt īpaši uzmanīgiem!”