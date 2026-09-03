Drošības bažu dēļ Muceniekos un Sunīšos vakaros vairāk patrulēs policija
Atsaucoties uz Ropažu novada iedzīvotāju lūgumiem par drošības uzlabošanu, Pašvaldības policija veiks pastiprinātu patrulēšanu Mucenieku un Sunīšu apkārtnē, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Pašvaldības policija patrulēšanas laikā īpašu uzmanību pievērsīs teritorijām un meža posmiem, par kuriem saņemta informācija no iedzīvotājiem.
Pastiprināta patrulēšana tiks nodrošināta vakara stundās no plkst. 17.
Kā vēstīts, Ropažu novada pašvaldība vasarā aicināja valsti operatīvi iesaistīties drošības situācijas uzlabošanā Muceniekos, tostarp nodrošinot valsts atbalstu novada pašvaldības iestādēm, kuru noslodze Patvēruma meklētāju centra darbības dēļ būtiski pieaugusi.
Lai uzlabotu situāciju, pašvaldība vēstulē atbildīgajām amatpersonām un valsts iestādēm aicināja valsti nodrošināt pastāvīgāku Valsts policijas klātbūtni Mucenieku ciemā, piešķirt finansējumu papildu pašvaldības policijas patruļām, bāriņtiesas kapacitātes stiprināšanai un paplašināt videonovērošanas sistēmu publiskajās vietās.
Vēstule sagatavota, pamatojoties uz Ropažu novada Pašvaldības policijas novērojumiem, saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem un informāciju par arvien biežākiem sabiedriskās kārtības traucējumiem Muceniekos un tuvējās apkaimēs.
Ropažu novada pašvaldība uzsver, ka Patvēruma meklētāju centra darbība ir valsts funkcijas īstenošana, taču tās radīto papildu slodzi ikdienā vistiešāk izjūt Ropažu novada Pašvaldības policija, bāriņtiesa un citi pašvaldības dienesti. Pieaugot izsaukumu skaitam, tiek mazinātas pašvaldības policijas iespējas nodrošināt regulāru patrulēšanu un savlaicīgu reaģēšanu arī citās Ropažu novada apdzīvotajās vietās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pašvaldība uzsver, ka nesamērīga papildu slodze gulstas tostarp uz Ropažu novada bāriņtiesu. Tās darbinieki iesaistās Patvēruma meklētāju centrā nogādāto nepilngadīgo personu intervijās, ekspertīzēs, medicīniskās aprūpes organizēšanā un ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanā. Atsevišķos gadījumos šāds pakalpojums pašvaldībai izmaksā aptuveni 3000 eiro mēnesī par vienu nepilngadīgo personu.
Atbildīgajai ministrijai arī iesniegti aprēķini par papildu izdevumiem, kas 2024. un 2025. gadā radušies Ropažu novada bāriņtiesai, tomēr lēmums par to kompensēšanu līdz šim nav saņemts.