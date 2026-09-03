Alūksnes iedzīvotāju ievērībai: kādā secībā atjaunos tranzītielu segumu
Alūksnē tuvākā laikā noslēgsies tranzītielu seguma atjaunošana – tiks ieklāta jauna asfalta dilumkārta gan Pils ielas otrajam posmam, gan P43 maršrutam, kas ietver Bērzu, Helēnas, Jāņkalna un Tālavas ielu.
Asfalta ieklāšana ir atkarīga no laikapstākļiem, tādēļ plānotais darbu grafiks var mainīties līdz ar laika apstākļu izmaiņām, pavēstījusi Alūksnes novada pašvaldība. Vispirms ieklāts asfalts Bērzu-Helēnas ielas rotācijas aplī.
- 3. septembrī paredzēts turpināt asfaltēt Pils ielu posmā no Palmu mājas līdz Torņa ielai.
- 4. septembrī, ja būs piemēroti laika apstākļi, paredzēts ieklāt asfaltu P43 maršruta ielās, sākot no Pils ielas.
- Nākamnedēļ, pirmdien un otrdien, paredzēts turpināt P43 maršruta ielu asfaltēšanu līdz krustojumam ar Malienas ielu, kā arī Pils ielas posmu no Torņa ielas līdz Kolberģa ielai.
Veicot pārbaudes Pils ielas posmā, kur asfalts jau ieklāts iepriekš, konstatēts, ka vairāku remontēto aku vākiem nepieciešami atkārtoti remontdarbi, tos plānots veikt tuvākā laikā. Par to būvnieks pašvaldības pārstāvjus informēja būvsapulcē. Diskusijā starp pasūtītāju, būvnieku, būvuzraugu un tranzītielu pārbūves projekta autoru izkristalizējās secinājums, ka ar komunikāciju aku vākiem saistīto problēmu iespējamais cēlonis ir tehnoloģijā, kāda Latvijā tiek izmantota aku vāku izbūvei ielas braucamajā daļā.
Turklāt tranzīta ielu noslodze ir ievērojami lielāka. Tā kā šim projektam ir pieejams finansējums tikai ielas virskārtas seguma nomaiņai, nav iespējams iepriekš izbūvētās komunikācijas un to akas pārcelt ārpus ielas braucamās daļas. Tāpat jāpiezīmē, ka, sākot darbus, nepieciešamība mainīt vākus ir konstatēta lielākam aku daudzumam nekā sākotnēji bija lēsts. Vienlaikus jāinformē, ka pašvaldība kā pasūtītājs ir pieprasījusi veikt ieklātā asfalta kvalitātes pārbaudi.
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Projekta “Alūksnes pilsētas tranzītielu seguma virskārtas atjaunošana” līdzfinansēšanai Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts finansējums no valsts budžeta. Darbus veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”.