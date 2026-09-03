Pircēja sūdzība atklāj bīstamu atradumu aukstajā zupā – tajā bijusi stikla lauska.
Sabiedrība
Šodien 15:38
Uzmanību! Lietuvā ražotā aukstajā zupā atrod stikla lausku - produktu atsauc no tirdzniecības
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis stikla lausku Lietuvā ražotajā zīmola "Kok" produktā "Aukstā zupa vasarai", liecina dienesta publicētā informācija.
PVD norāda, ka izplatītājs no tirdzniecības ir atsaucis Lietuvas izcelsmes produktu 500 gramu iepakojumā "Aukstā zupa vasarai" ar partijas numuru "27.03.2029.A1", jo tajā konstatēts fizikāls piesārņojums - stikla lauska.
Dienests pārbaudi veica, pamatojoties uz patērētāja sūdzību.
PVD par konstatēto ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.