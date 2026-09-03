Ekonomists vērtē Kulberga valdības pirmās 100 dienas: drošībā progress, citviet vēl gaida rezultātus
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdības pirmajās 100 dienās bijuši produktīvi soļi drošības jomā, savukārt konkrētāki rezultāti vēl jāparāda budžeta izdevumu pārskatīšanā un birokrātijas mazināšanā, norāda "SEB bankas" galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis.
Viņš skaidro, ka valdības un politiķu darbības vērtējums sabiedrības acīs lielā mērā izriet no to komunikācijas prasmēm, un šajā ziņā "premjera dinamiskā pieeja pašlaik ir novērtēta ar reitinga kāpumu".
Gašpuitis norāda, ka gadījumā, ja šādu sabiedrības pārliecību izdosies saglabāt vai pat turpināt uzlabot ilgākā laikā arī pēc vēlēšanām, tas būs nozīmīgs faktors gan ekonomikai, gan citās jomās. "Produktīvi ir bijuši soļi, kas ir veikti drošības jomā un ir jānovērtē arī plašākā nozīmē," pauž ekonomists.
Viņš uzsver, ka vienlaikus kritisks jautājums, kurā vēl gaidāmi konkrētāki rezultāti, ir budžeta izdevumu pārskatīšana un iestrādes birokrātijas mazināšanā. Tāpat izaicinājums joprojām ir nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" darbības stabilizācija un dzelzceļa projekta "Rail Baltica" virzība.
Gašpuitis piebilst, ka, premjeram saglabājot autoritāti, pastāv iespēja darbu turpināt arī pēc vēlēšanām, kad valdība varētu strādāt no spēcīgākām pozīcijām un ķerties pie iesīkstējušu jautājumu risināšanas.
"Šobrīd, neskatoties uz partiju apņēmības skandinājumiem, to primārais fokuss ir vēlēšanas," uzsver Gašpuitis.
Jau ziņots, ka Kulbergu amatā apstiprināja šā gada 28. maijā, tādējādi 5. septembrī būs pagājušas 100 dienas kopš viņš ir premjera krēslā.
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Saeimas vēlēšanas gaidāmas 3. oktobrī.