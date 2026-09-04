Politika
Šodien 05:50
VIDEO: lieli solījumi, vēl lielāki apvainojumi un ķildas soctīklos - kā tad izskatās Kulberga valdības 100 dienas?
Raidījumā "Jauns jautājums" saruna ar politisko procesu ekspertu Jurģi Liepnieku par Andra Kulberga valdības pirmajās 100 dienās paveikto un nepaveikto, solījumiem un realitāti, komunikācijas veiksmes stāstiem un kļūdām.
Pie viena parunājam arī par to, vai Kulbergam ir kaut kas kopīgs ar Andri Šķēli, kādēļ tik augsti reitingi ir Jūlijas Stepaņenko "Suverēnajai varai" un kāda nākotne mūs gaida pēc 3. oktobra Saeimas vēlēšanām?