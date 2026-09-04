Politika

VIDEO: lieli solījumi, vēl lielāki apvainojumi un ķildas soctīklos - kā tad izskatās Kulberga valdības 100 dienas?

Sandris Metuzāls

Jauns.lv

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Raidījumā "Jauns jautājums" saruna ar politisko procesu ekspertu Jurģi Liepnieku par Andra Kulberga valdības pirmajās 100 dienās paveikto un nepaveikto, solījumiem un realitāti, komunikācijas veiksmes stāstiem un kļūdām.

VIDEO: lieli solījumi, vēl lielāki apvainojumi un ...

Pie viena parunājam arī par to, vai Kulbergam ir kaut kas kopīgs ar Andri Šķēli, kādēļ tik augsti reitingi ir Jūlijas Stepaņenko "Suverēnajai varai" un kāda nākotne mūs gaida pēc 3. oktobra Saeimas vēlēšanām?

Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!

Tēmas

Jurģis LiepnieksJūlija StepaņenkoSuverēnā varaApvienība JaunlatviešiAndris KulbergsApvienotais sarakstsEvika SiliņaAndris ŠķēleJauns jautājums

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