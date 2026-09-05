Vīrieši mežā seko vientuļām sievietēm, drāma jūrā, 3,61 promiles živngulī pie stūres: kriminālā province
Nemierīgi aizvadītās septiņas dienas bijušas Pierīgā. Sunīšu ciema, kas atrodas līdzās Mucenieku patvēruma centram, iedzīvotāji sūdzas, ka viņi baidās iziet pastaigās mežā, jo tur vientuļas sievietes izseko sveši vīrieši. Pagaidām gan neviens “slepenais izsekotājs” nav notverts.
Ķekavas pusē pārgalvīgi autovadītāji apdraud ne tikai sevi, bet arī citus. Kāda, pārsniedzot ātrumu vairāk nekā divas reizes, traucas garām mācību iestādēm, bet cits pie stūres sēžas 3,61 promiles lielā reibumā. Savukārt Jūrmalā likumsargiem jāglābj cilvēki, kuri dreifē uz bojātas un slīkstošas motorlaivas Rīgas jūras līcī. Bēda arī Talsu novada Laidzes pagasta iedzīvotājiem – autohuligāni sagandējuši tikko ierīkotās estrādes laukumu.
Nepazīstami vīrieši izseko sievietes mežā, vietējie plāno organizēt patruļas
Ropažu novada Sunīšu ciemata, kas robežojas ar patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”, iedzīvotāji savā “Facebook” sociālās saziņas lapā aicina apkārtnes iedzīvotājus būt vērīgiem, dodoties pastaigās pa mežu starp Sunīšiem un Muceniekiem: “Pēdējās dienās saņemti vairāki iedzīvotāju stāsti par nepazīstamu vīriešu grupām, kuru uzvedība radījusi nedrošības sajūtu.
Vienā gadījumā četru vīriešu grupa straujā solī devusies sievietes ar bērnu virzienā. Savukārt nākamajā dienā cita sieviete stāsta, ka trīs vīrieši, viņu ieraugot, mainījuši virzienu un kādu laiku sekojuši viņai pa mežu. Sieviete drošības dēļ devusies tuvāk citiem mežā sastaptajiem cilvēkiem.”
Iedzīvotāji uzsver, ka neviens incidents vai uzbrukums nav noticis un nav pamata apgalvot, ka sastapto personu nodomi bijuši noziedzīgi. Tomēr vairāki līdzīgi novērojumi īsā laika periodā radījuši bažas par drošību, īpaši vakara stundās un krēslas laikā. Par situāciju informēta pašvaldības policija, un iedzīvotāji plāno vērsties arī Valsts policijā. Vienlaikus Sunīšu iedzīvotāji plāno vakara stundās organizēt brīvprātīgas patruļas, lai palielinātu cilvēku klātbūtni apkārtnē un nepieciešamības gadījumā par aizdomīgām situācijām ziņotu policijai.
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Ropažu novada pašvaldības policijas Operatīvās vadības centra priekšnieks Sandis Gedominskis Jauns.lv apstiprināja, ka iedzīvotāji likumsargus ir informējuši par šiem gadījumiem, taču pati situācija nav oficiāli apstiprināta: pašvaldības policijā nav saņemti ne zvani, ne iesniegumi par konkrēti aprakstītajiem notikumiem. Vienlaikus policijas pārstāvis norāda, ka reģionā drošības situācija tiek rūpīgi uzraudzīta. Mucenieku teritorijā un tai piegulošajās apkaimēs, tostarp Sunīšos, policijas patruļas pastiprinātā režīmā strādā jau aptuveni divus mēnešus.
Policija aicina iedzīvotājus nepaļauties uz emocijām un sociālajos medijos izplatītām neapstiprinātām baumām, bet, saskaroties ar aizdomīgām darbībām, nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
“Opel” Ķekavā pie skolas vairāk nekā divkārt pārsniedz atļauto ātrumu
Jau otrajā jaunā mācību gada dienā Ķekavas novada pašvaldības policija izglītības iestāžu tuvumā fiksējusi rupju atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu – vietā, kur atļauts pārvietoties ar 30 kilometriem stundā (km/h), kāds vieglās automašīnas “Opel” vadītājs traucās ar 67 km/h.
Reģionālā pašvaldības policija uzsver, ka pārkāpums 2. septembrī reģistrēts pie gājēju pārejas, kas atrodas vairāku izglītības iestāžu tuvumā. Šo ceļa posmu ikdienā aktīvi izmanto bērni, dodoties gan uz skolu, gan vietējo peldbaseinu, tādējādi autovadītāja pārgalvība radījusi tiešu apdraudējumu mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
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Policijā ar nožēlu atzīst, ka joprojām netrūkst šoferu, kuri ar savu bezatbildīgo rīcību apdraud apkārtējos. Ātruma ierobežojumi pie skolām nav noteikti formāli – to mērķis ir pasargāt bērnus un citus mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus, atgādina policijā un uzsver: “Lai novērstu līdzīgus incidentus un rūpētos par bērnu drošību, Ķekavas novada pašvaldības policija arī turpmāk pastiprinātā režīmā uzraudzīs ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu izglītības iestāžu tuvumā. Aicinām autovadītājus būt atbildīgiem un stingri ievērot noteikto braukšanas ātrumu, lai neapdraudētu citu cilvēku dzīvību un veselību.”
Pie stūres 3,61 promiles reibumā
Reģionālā pašvaldības policija arī informē, ka pagājušajā nedēļā tā notvērusi daudz bīstamāku “potenciālo slepkavu” – dzērājšoferi 3,61 promiles reibumā: “Ķekavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā bija pamanīts acīmredzami stiprā alkohola reibumā. Pēc iznākšanas no veikala vīrietis iekāpa “Audi” markas automašīnā un devās prom.
Operatīvi reaģējot uz saņemto informāciju, pašvaldības policijas patruļgrupa pamanīja aprakstam atbilstošu transportlīdzekli un to apturēja. Pārbaudes laikā ziņotāja sniegtā informācija apstiprinājās – alkohola koncentrācijas pārbaudē transportlīdzekļa vadītājam tika konstatētas 3,61 promiles.
Zīmīgi, ka vīrietim jau iepriekš par vairākkārtēju transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā bija atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un viņš par šādiem pārkāpumiem iepriekš bija izcietis arī ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. Neraugoties uz to, persona atkārtoti bija sēdusies pie stūres ļoti stiprā alkohola reibumā.
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Ceram, ka šoreiz piemērotā atbildība būs pietiekams pamats, lai turpmāk atturētu personu no rīcības, kas rada nopietnu apdraudējumu gan pašam vadītājam, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Paldies aculieciniekam, kurš nepalika vienaldzīgs un nekavējoties ziņoja policijai. Tieši savlaicīga sabiedrības iesaiste šādās situācijās var palīdzēt novērst smagas sekas.”
Motohuligāni sabojā Laidzes estrādi
Talsu novada Laidzes pagasta “Facebook” lapa informē, kā laidzenieku mieru un skaistumu pagājušās nedēļas nogalē sagandēja kādi huligāniski autobraucēji: “Šis rīts atnāca ar bēdīgu ziņu. Mūsu jaunizveidotā estrāde jau tiek bojāta. Kāds izbraukājis tikko pabeigto laukumu, kurā mēģina dīgt zālīte. Pie tam pēc pamatīgajām lietavām, kad laukuma segums ir īpaši nestabils.
Nopietni? Mums nevajag estrādi? Mums par maz ir par ko rūpēties un par daudz naudas, lai atkal maksātu un visu labotu? Un, visticamāk, tas ir kāds no mūsu vidus. Neba garāmbraucējs zinātu kā līdz estrādei nobraukt un, kurp iet tālākais nobrauktuves ceļš.
Ļoti ceram, ka šis “varonis” šo izlasīs, bet pārējie nepieļaus atkārtošanos. Kā arī lūgums vecākiem: aprunājieties ar saviem bērniem, ka no izlīdzinātās zemes pie estrādes nevajag taisīt tramplīnus, kur lēkāt ar riteņiem… Veidosim Laidzi kopā un rūpēsimies, lai tā ir skaista un sakopta!”
Atpūtas brauciens pārvēršas drāmā
Izklaides uz ūdens dažkārt var izvērsties par nepatīkamu un stresa pilnu situāciju, kad iecerētais atpūtas brauciens pēkšņi pārvēršas par drāmu, kā tas pagājušās nedēļas svētdienas, 30. augusta, pusdienlaikā norisinājās Jūrmalā. Kūrortpilsētas pašvaldības policija informē:
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“Pašvaldības policija saņēma informāciju par laivu, uz kuras atradās 11 personas. Laivai bija bojāts dzinējs, un personas vairs nespēja atgriezties krastā. Dodoties uz notikuma vietu, saņemta papildinformācija, ka situācija kļuvusi bīstamāka – pati laiva esot bojāta un tajā ieplūst ūdens.
Aptuveni kilometru no krasta tika atrasta nelaimē nonākusī laiva. Ar Jūrmalas pašvaldības policijas ūdens motocikliem vispirms krastā tika nogādāti trīs bērni, bet pēc tam vēl četras personas. Atlikušās četras personas un bojātā laiva krastā nogādāta ar trešo personu iesaisti.
Pateicamies visiem, kuri iesaistījās un palīdzēja cilvēkiem droši nokļūt krastā!”