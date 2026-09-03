Meklēšanā izsludinātām personām ierobežos personu apliecinošu dokumentu izmantošanu
Ceturtdien, 3.septembrī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā un grozījumus Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā. Tie ierobežos personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis un kuras izsludinātas meklēšanā.
“Šie grozījumi nav vērsti uz dokumentu atņemšanu, bet gan uz to izmantošanas ierobežošanu. Nav pieļaujams, ka meklēšanā izsludinātas personas var brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts pakalpojumus. Ar šo regulējumu tiek stiprināta tiesiskās atbildības neizbēgamība, veicināta bēguļojošo personu ātrāka atrašana un liegtas iespējas izvairīties no kriminālprocesa vai soda izpildes,” iepriekš norādīja par likumprojektu atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Grozījumi veido savstarpēji papildinošu regulējumu, kas aptver gan personas identificēšanu klātienē, gan digitālajā vidē. Personu apliecinošu dokumentu likuma grozījumi ierobežos identifikācijas dokumentu izmantošanu meklēšanā izsludinātām personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis. Savukārt Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma grozījumi apturēs elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbību meklēšanā izsludinātām personām.