Piektdien Latviju pārņems stipras lietavas; Kurzemē spēkā dzeltenais brīdinājums
Piektdien daudzviet Latvijā stipri līs, lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi gaidāmi gan naktī, gan dienā. Vietām dārdēs pērkons. Debesis būs pārsvarā mākoņainas.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš, brāzmās tas daudzviet pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11..+16 grādiem, maksimālā temperatūra dienā būs +15..+19 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Dienvidu vējš pāries dienvidrietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +14 grādi, dienā gaiss iesils līdz +18 grādiem.
Nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ iespējama ūdenstilpju izkāpšana no krastiem Kurzemē un vietām Vidzemē, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.