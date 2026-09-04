Rīgas ielās kursēs neierasti garš autobuss
9, 12, 15, 18… bet šoreiz – gandrīz 25 metri! Rīgas ielās uz laiku būs redzams neierasti garš viesis – gandrīz 25 metrus garš elektroautobuss, informē “Rīgas satiksme”.
Elektroautobuss Rīgā ieradies izmēģinājuma braucieniem. Testu laikā paredzēts novērtēt tā manevrētspēju, piemērotību pilsētas satiksmes apstākļiem, kā arī iespējas to apkalpot Rīgas sabiedriskā transporta tehniskās apkopes infrastruktūrā.
Gandrīz 25 metrus garais elektroautobuss uz Rīgas ielām būs sastopams tikai uz laiku. Pēc izmēģinājuma braucieniem tas dosies atpakaļ, taču iegūtā pieredze un testa laikā apkopotie dati var palīdzēt izvērtēt sabiedriskā transporta attīstības iespējas nākotnē.
“Rīgas satiksme” norāda, ka šādi izmēģinājumi ļauj praktiski pārbaudīt jaunu un neierastu transportlīdzekļu piemērotību Rīgas apstākļiem, pirms tiek pieņemti lēmumi par turpmāko sabiedriskā transporta attīstību.
Tādējādi tuvākajā laikā Rīgas ielās būs iespēja pamanīt sabiedriskā transporta līdzekli, kas garuma ziņā būtiski izceļas uz ierastā pilsētas autobusu fona.