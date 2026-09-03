Traģiska avārija uz A6 starp Ikšķili un Ogri: viens cilvēks gājis bojā, četri cietuši
Ceturtdien, 3. septembrī, uz autoceļa A6 posmā starp Ikšķili un Ogri notikusi smaga trīs transportlīdzekļu sadursme, kurā viens cilvēks gājis bojā, bet vēl četri cietuši. Satiksme negadījuma vietā pilnībā bloķēta.
Kā portālam Jauns.lv ziņoja aculiecinieks, uz Rīgas–Daugavpils šosejas pie Ikšķiles bija ieradušies mediķi un Valsts policija, savukārt satiksme abos virzienos tika slēgta. Autovadītājiem negadījuma vietu nācās apbraukt pa Ikšķiles mazākajām ielām.
Aculiecinieka iesūtītajā attēlā redzamas vairākas avārijā iesaistītas automašīnas – viena no vieglajām automašīnām ir stipri bojāta, bet kravas transportlīdzeklis nobraucis no brauktuves.
Jauns.lv sazinājās ar Valsts policiju, kas apstiprināja, ka izsaukums par negadījumu saņemts plkst. 13:25.
“Valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu A6, posmā starp Ikšķili un Ogri, kur notika trīs transportlīdzekļu – divu vieglo automašīnu un kravas transportlīdzekļa – sadursme,” informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Priedīte.
Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā cieta četras negadījumā iesaistītās, bet viens pasažieris gāja bojā. Šobrīd satiksmes kustība negadījuma vietā ir pilnībā bloķēta.
Valsts policija turpina darbu notikuma vietā un skaidro precīzus avārijas apstākļus.