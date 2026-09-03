Mainīs kārtību, kā nosaka skolēnu brīvlaikus un mācību gada datumus
Saeima ceturtdien pieņēma likumu grozījumus, kas paredz izglītības un zinātnes ministram uzticēt noteikt mācību gada sākuma un beigu laiku, skolēnu brīvdienu laiku, kā arī valsts pārbaudes darbu norises laiku.
Grozījumi pieņemti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā. Tiem bija noteikta steidzamība.
Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka šāds lēmums katru gadu ir jāpieņem Ministru kabinetam (MK). Tāpat MK lēma par vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts pārbaudes darbu norises laiku vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās.
Tagad šo pienākumu deleģēs izglītības un zinātnes ministram, neiesaistot visu valdību. Anotācijā skaidrots, ka izmaiņu mērķis ir mazināt birokrātisko slogu.
Tāpat izglītības un zinātnes ministrs turpmāk būs tas, kurš pieņems gala lēmumu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu un anulēšanu izglītības iestādēm.
Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc likumu izsludināšanas.
2026. gada jaunā mācību gada sākums
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