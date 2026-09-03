Vienības velobrauciena laikā Siguldā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi
Siguldā norisināsies 36. Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, kas 5. un 6. septembrī pulcēs dalībniekus vairākās distancēs. 5. septembrī pie Spieķu parka notiks Bērnu braucieni, savukārt 6. septembrī dalībnieki startēs Sporta šosejas braucienā, Tautas braucienā, MTB, Gravel un Izklaides braucienā. 6. septembra distanču starts un finišs būs Raiņa un Cēsu ielas krustojumā.
Braucienu maršruti 5. septembrī (starts plkst. 16.00):
Bērnu brauciens I: Cēsu iela–Jāņa Poruka iela–Cēsu iela;
Bērnu brauciens II: Cēsu iela–zemes ceļš gar pļavu uz vagoniņu–Jāņa Poruka iela–Cēsu iela;
Bērnu brauciens III: Cēsu iela–Lāčplēša iela–Leona Paegles iela–Svētku laukums–zemes ceļš gar pļavu uz vagoniņu–Jāņa Poruka iela–Cēsu iela.
Braucienu maršruti 6. septembrī:
Sporta brauciens (starts plkst. 10.00; 95 kilometri): Sigulda–Matiņi–Stīveri–Allažu Tautas nams–Inčukalns–Sēnīte–Murjāņi–Sēja–Ragana–P9 Vidriži–Lēdurga–Inciems–Turaida–Sigulda;
Gravel brauciens (starts plkst. 11.00; 62 kilometri): Sigulda–Nurmiži–gar Gauju–Vildoga–Augšlīgatne–Līgatne–Ratnieki–gar Gauju–Sigulda;
Kalnu divriteņu brauciens (starts plkst. 11.30; 58 kilometri): Sigulda–Nurmiži–gar Gauju–Vildoga–Līgatne–Ratnieki–gar Gauju–Sigulda;
Tautas brauciens (starts plkst. 13.00; 47 kilometri): Sigulda–Matiņi–Stīveri–Allažu Tautas nams–Inčukalns–Sēnīte–Ragana–Turaida–Sigulda;
Izklaides brauciens (starts plkst. 13.20, 29 kilometri): Sigulda–Ratnieki–Sigulda.
Satiksmes ierobežojumi
Sacensību centra un koridoru izbūve uz Gaujas, Cēsu, Jāņa Poruka un Līvkalna ielā tiks veikta 4. un 5. septembrī, kas var radīt ierobežojumus automašīnu un gājēju kustībā.
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Satiksme slēgta 5. septembrī:
plkst. 10.00–18.30 Cēsu iela posmā no Raiņa ielas līdz Svētku laukumam;
plkst. 15.30–18.30 Lāčplēša iela posmā no Leona Paegles ielas līdz Jāņa Poruka ielai; Jāņa Poruka iela, Leona Paegles iela no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam.
Satiksme slēgta 6. septembrī:
plkst. 9.50–10.10 un plkst. 11.00–17.00 Siguldas kalns un Turaidas kalns (autoceļš P8 posmā Sigulda–Turaida);
plkst. 8.00–19.00 Cēsu iela;
plkst. 8.00–18.00 Lāčplēša iela posmā no Leona Paegles ielas līdz Jāņa Poruka ielai;
plkst. 8.00–18.00 Jāņa Poruka iela;
plkst. 13.00–17.00 Leona Paegles iela posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam;
plkst. 12.00–13.30 Pils iela posmā no apļa līdz Jaunajai pilij.
Īslaicīgi uz braucienu laiku satiksme tiks slēgta vai ierobežota Sporta brauciena laikā (starts plkst. 10.00 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
Siguldā plkst. 9.50–10.15: Raiņa iela–pa kreisi Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures iela–A2 šoseja–Gāles iela–Limbu ceļs–Saltavota iela;
ārpus Siguldas plkst. 10.00–13.30: Sigulda–V58 Stīveri–Allažu Tautas nams–V84 Inčukalns–P10 Sēnīte–A3 Murjāņi–V79 Sēja–P6 Ragana–P9 Vidriži–V128 Lēdurga–V81 Inciems–P8 Turaida–Sigulda.
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Īslaicīgi uz braucienu laiku satiksme tiks slēgta vai ierobežota Gravel brauciena laikā (starts plkst. 11.00 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā) un Kalnu divriteņu brauciena laikā (starts plkst. 11.30 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
Siguldā plkst. 10.55–11.50: Raiņa iela–pa kreisi Ausekļa iela–Dārza iela–Nurmižu ceļš;
ārpus Siguldas plkst. 11.00–14.00:
Gravel brauciens: Sigulda–V83 Nurmiži–Gauja–“Spainieki”–V83 Vildoga–“Dārznieki”–Augšlīgatne–“Zanderi”–“Grūdeņo”–Līgatne–Līgatnes Dabas takas–“Gaujas”–“Blāzmas”–Ratnieki–“Cūkaiņi”–“Strogaiņi”–V83–Nurmiži–gar Gauju–Sigulda;
Kalnu divriteņu brauciens: Sigulda–V83 Nurmiži–Gauja–“Cūkaiņi”–V83 Vildoga–“Grūdeņi” –Līgatne–Līgatnes Dabas takas–“Gaujas”–“Blāzmas”–Ratnieki–“Cūkaiņi”–“Strogaiņi”–“Spainieki”–gar Gauju–Sigulda.
Īslaicīgi uz braucienu laiku satiksme tiks slēgta vai ierobežota Tautas brauciena laikā (starts plkst. 13.00 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
Siguldā plkst. 12.45–13.45: Raiņa iela–pa kreisi Ausekļa iela–Dārza iela–Nītaures iela– A2 šoseja–Gāles iela–Limbu ceļš–Saltavota iela–V58 Allažu ceļš;
ārpus Siguldas plkst. 12.45–17.00: Sigulda–V58 Stīveri–Allažu Tautas nams–V84 Inčukalns–P10 Sēnīte–A3 Murjāņi–Ragana–P7 Turaida–P8 Sigulda.
Īslaicīgi uz braucienu laiku satiksme tiks slēgta vai ierobežota Izklaides distances laikā (starts plkst. 13.20 Cēsu un Raiņa ielas krustojumā):
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Siguldā plkst. 13.10–13.40: Raiņa iela–pa kreisi Ausekļa iela–Dārza iela–Nurmižu ceļš.
Satiksme tiks atjaunota, sekojot dalībnieku plūsmai trasē.
Stāvlaukumi:
P1 pļava pie Panorāmas rata un P2 vagoniņa stāvlaukums – 5. septembrī iebraukšana līdz plkst. 15.00, 6. septembrī iebraukšana pa Leona Paegles ielu līdz plkst. 11.45, izbraukšana pa Leona Paegles ielu pēc plkst. 17.00;
P3 pie Dabas aizsardzības pārvaldes – iebraukšana līdz plkst. 12.00, izbraukšana pēc plkst. 13.30;
P4 stāvlaukums Pils un Krišjāņa Barona ielu krustojumā;
P5 (atkarībā no laika apstākļiem)pļava aiz Krišjāņa Barona pieminekļa (iebraukšana no Līvkalna ielas);
P6 pie kultūras centra “Siguldas Devons” (Pils iela 10);
P7 pļava pie Skolas ielas – iebraukšana no Skolas ielas;
P8 pie Siguldas pilsētas vidusskolas (Krišjāņa Barona iela 10) – iebraukšana no Atbrīvotāju ielas.
Automašīnu apstāšanās un stāvēšana ielu malās atļauta atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem. Sacensību dalībniekiem aizliegts novietot transportu daudzdzīvokļu namu pagalmos.
5. un 6. septembrī novietot transportlīdzekļus aizliegts:
Raiņa ielā;
Leona Paegles ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam;
Cēsu ielā;
Jāņa Poruka ielā;
Pils ielas posmā no Raiņa ielas līdz Cēsu ielai (aplim);
Dārza ielā un Nītaures ielā;
uz Limbu ceļa;
Saltavota ielā.
Aicinām iedzīvotājus neatstāt savas automašīnas ielu malās, bet laicīgi tās novietot savos pagalmos vai citās stāvēšanai atļautās vietās ārpus satiksmei slēgtās teritorijas un ielām.
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Ieteikumi satiksmei 6. septembrī
Satiksmei uz Mālpils/Allažu pusi un otrādi aicinām izmantot Zinātnes ielu Peltēs un P8 ceļu, no Rīgas puses P3 šoseju no Garkalnes un P8.
Satiksmei uz/no Inčukalnu aicinām izmantot P10 ceļu no Tumšupes/Ropažu puses, var izmantot arī zemes ceļu gar “Kļavām”.
Satiksmei no Rīgas uz Valmieras pusi un otrādi aicinām izmantot Saulkrastu šoseju, braucot caur Limbažiem.
Satiksmei no Rīgas puses uz Murjāņiem, Loju, Sēju, Bīriņiem, Raganu un otrādi aicinām izmantot ceļus no Saulkrastu puses (P6, V39, P9, V79).
Satiksmei no Rīgas puses uz Turaidu un otrādi aicinām izmantot Saulkrastu šoseju, tālāk braucot caur Bīriņiem/Raganu/Inciemu.
Satiksmei uz Egļupi aicinām izmantot iebraukšanu no A2 šosejas Silciemā.
Braucienu maršrutos un plānotajos satiksmes ierobežojumos iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī tīmekļa vietnē velo.lv, kur notiek arī pieteikšanās sacensībām un ir pieejami plašāki distanču apraksti.
Dalības maksa – 20–42 eiro. Dalība Bērnu Vienības braucienā – bez maksas. Ar “S! karti” tiek piemērota 20 % atlaide.