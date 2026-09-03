Gaujas peldvietā Siguldā atkal atļauts peldēties.
Novadu ziņas
Šodien 18:38
Gaujas peldvietā Siguldā atkal atļauts peldēties
Veselības inspekcija informē, ka pēc 28. augustā veiktajām atkārtotajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm Gaujas peldvietā Siguldā, Peldu ielā 25, ūdens kvalitātes mikrobioloģiskie rādītāji ir uzlabojušies.
Iepriekš, 25. augustā veiktajās pārbaudēs, tika konstatēts, ka peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tāpēc Gaujas peldvietā Siguldā uz laiku bija aizliegts peldēties.
Pamatojoties uz atkārtoto pārbaužu rezultātiem, Gaujas peldvietā Siguldā peldēties atkal ir atļauts.
Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī turpmāk ievērot peldvietā izvietoto informāciju un rūpēties par savu drošību pie ūdens.