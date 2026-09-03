Svarīgi autovadītājiem: pie Siguldas stadiona ieviesti satiksmes ierobežojumi
Foto: Siguldas novada pašvaldība
Autovadītājiem jāņem vērā izmaiņas pie Siguldas pilsētas stadiona.
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Svarīgi autovadītājiem: pie Siguldas stadiona ieviesti satiksmes ierobežojumi

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Saistībā ar intensīvu būvdarbu norisi Siguldas pilsētas stadiona teritorijā no Jēkaba Dubura ielas uz Oskara Kalpakas ielas noteikti satiksmes organizācijas ierobežojumi.

Svarīgi autovadītājiem: pie Siguldas stadiona ievi...

Kā informē pašvaldībā, būvdarbu laikā Oskara Kalpakas ielas malās aizliegts novietot automašīnas, tādēļ aicinām iedzīvotājus un citus transportlīdzekļu vadītājus ievērot uzstādītās ceļa zīmes un neizmantot ielu automašīnu novietošanai.

Automašīnu novietošana neatļautā vietā var apgrūtināt būvdarbu norisi, tehnikas pārvietošanos un piekļuvi būvniecības teritorijai, kā arī radīt satiksmes drošības riskus.

"Lūdzam iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem un būvdarbu laikā izvēlēties citas automašīnas novietošanas iespējas. Paldies par sapratni un sadarbību, kamēr Siguldas pilsētas stadiona infrastruktūrā notiek nozīmīgi uzlabojumi," pausts paziņojumā.

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