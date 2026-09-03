Atpūtas brauciens pārvēršas drāmā: Jūrmalā policisti glābj 11 cilvēkus no bojātas laivas
Izklaides uz ūdens dažkārt var izvērsties par nepatīkamu un stresa pilnu situāciju, kad iecerētais atpūtas brauciens pēkšņi pārvēršas par drāmu.
Jūrmalas pašvaldības policija dienas vidū saņēma informāciju par kādu motorlaivu, kas aptuveni kilometru no krasta dreifēja Rīgas jūras līcī, un uz kuras atradās 11 cilvēki, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Kā vēlāk izrādījās, laivai bija bojāts dzinējs, un uz tās esošās personas vairs pašas nespēja atgriezties krastā.
Dodoties uz notikuma vietu, policija saņēma papildinformāciju, ka situācija kļuvusi vēl nopietnāka – laiva esot bojāta, un tajā ieplūst ūdens. Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieki rīkojās zibenīgi – vispirms ar ūdens motocikliem krastā tika nogādāti trīs bērni, bet pēc tam vēl četri cilvēki.
Savukārt atlikušās četras personas un bojātā laiva krastā nogādāta jau ar trešo personu iesaisti. Jūrmalas pašvaldības policijas pateicas visiem, kuri iesaistījās un palīdzēja cilvēkiem droši nokļūt krastā.