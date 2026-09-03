Latvijas Nacionālajā operā skatāma izcilā scenogrāfa Pētera Rožlapas izstāde
No 3. septembra Latvijas Nacionālās operas ātrijā skatāma izcilā latviešu scenogrāfa Pētera Rožlapas (1906–1991) gleznu izstāde.
Ekspozīcijā iekļauta daļa no vairāk nekā 80 mākslinieka darbiem, ko Latvijas Nacionālā opera un balets saņēmusi mantojumā no mākslinieka meitas, profesores Anitas Rožlapas.
Novembrī apritēs 120 gadu kopš Pētera Rožlapas dzimšanas. Mākslinieks veidojis skatuves ietērpu septiņpadsmit operām, sešām operetēm, divpadsmit baletiem un baleta vakariem. Viņa nozīmīgāko darbu vidū ir Alfrēda Kalniņa operas Baņuta 1941. gada iestudējuma monumentālās konstrukcijas, kā arī dekorācijas un kostīmi Jāņa Kalniņa operas Hamlets 1943. gada iestudējumam, par kuru mākslinieks saņēma Kultūras fonda godalgu. 1944. gadā Pēteris Rožlapa kopā ar ģimeni devās trimdā un mūža otro pusi pavadīja ASV.
“Pēteri Rožlapu pamatoti uzskata par vienu no izcilākajiem Latvijas Nacionālās operas dekoratoriem. Arī glezniecībā, kurai viņš mūža nogalē ASV atkal varēja pievērsties, saglabājās dekoratora darbā iegūtā prasme kompozicionāli vienot telpu. Rožlapa sekoja tā laika aktuālākajām ASV mākslas tendencēm, aizraujoties ar abstraktā ekspresionisma idejām, un viņa glezniecība kļuva arvien dinamiskāka un kompozicionāli brīvāka, vienlaikus saglabājot tonālu eleganci. Izstāde sniedz nelielu ieskatu šajā mazāk zināmajā viņa daiļrades daļā un vienlaikus mudina atcerēties Meistara nozīmi Latvijas Nacionālās operas un baleta vēsturē,” stāsta izstādes kuratore, mākslas zinātniece Astrīda Rogule.
Pētera Rožlapas meita, profesore Anita Rožlapa (1939–2024), savu mantojumu novēlēja tēva piemiņas saglabāšanai un Latvijas kultūrtelpas bagātināšanai. Anita Rozlapa Revocable Trust Latvijas Nacionālajai operai un baletam ziedojis 1,3 miljonus ASV dolāru, kā arī vairāk nekā 80 Pētera Rožlapas gleznas. Tas ir lielākais ziedojums Latvijas Nacionālās operas un baleta vēsturē.
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Par Rožlapu ģimenes ziedojuma līdzekļiem Latvijas Nacionālā opera un balets jau sākusi jauno vokālistu programmu Elīna Garanča. Baltijas jaunās balsis, kurā 2026./2027. gada sezonā profesionālo izaugsmi sākuši četri jaunie dziedātāji no Baltijas valstīm.
Pētera Rožlapas darbu izstādi Latvijas Nacionālās operas ātrijā iespējams apskatīt pirms izrādēm un koncertiem, kā arī starpbrīžos. Izstādes apmeklētājiem bez maksas pieejams arī informatīvs izdevums par mākslinieku.