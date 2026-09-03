Dombrava un Kozlovskis iztur uzticības balsojumu Saeimā
Saeimas deputātu vairākums ceturtdien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) un satiksmes ministra Riharda Kozlovska (JV) demisijas pieprasījumu.
Par neuzticības izteikšanu Dombravam nobalsoja 25 Saeimas deputāti, tostarp "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie" un bijušie un esošie "Stabilitātei" deputāti, bet 64 koalīcijas deputāti iekšlietu ministra demisiju neatbalstīja.
Dombravas demisijas pieprasījumu Saeimā iesniedza desmit LPV deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu.
Ceturtdien pie Saeimas ēkas pirms Dombravas uzticības balsojuma notika Nacionālās apvienības (NA) rīkots pikets ministra atbalstam, kurā pulcējās aptuveni 30 cilvēki, tostarp NA Saeimas un Rīgas domes deputāti. Piketa mērķis bija "paust atbalstu Dombravas līdzšinējai rīcībai un stingrai Latvijas nacionālo interešu aizstāvībai".
Kā ziņots, Iekšlietu ministrija (IeM) augusta sākumā informēja, ka rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas "Pāternieki" darbību.
Pēcāk pēc notikušās valdības sēdes premjers Andris Kulbergs un Dombrava norādīja, ka nelegālās migrācijas apkarošanai valdība nelems par IeM priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tomēr vienlaikus uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā atradīsies sabiedroto militārie spēki.
Arī par neuzticības izteikšanu Kozlovskim nobalsoja 24 Saeimas deputāti, tostarp "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie" un bijušie un esošie "Stabilitātei" deputāti, bet 67 koalīcijas deputāti satiksmes ministra demisiju neatbalstīja.
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Lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu Kozlovskim bija iesniegusi opozīcijas partija LPV. Partija ministram pārmeta nespēju nodrošināt Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" pienācīgu pārvaldību.
Kā vienu no pamatojumiem demisijas pieprasījumam LPV minēja situāciju pēc augustā notikušā kiberuzbrukuma CSDD. Partija norādīja, ka pēc incidenta CSDD valde un padome nolēma atkāpties no amata, un LPV uzskata, ka vienlaicīga uzņēmuma vadības nomaiņa radījusi institucionālās nepārtrauktības un pārvaldības riskus.
Tāpat LPV Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt CSDD informācijas sistēmu un personas datu pienācīgu aizsardzību. Kā trešo pamatojumu Kozlovska demisijas pieprasījumam LPV minēja nespēju nodrošināt "airBaltic" efektīvu pārvaldību un finansiālo stabilitāti.
Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) debatēs kā vēl vienu iemeslu Kozlovska demisijai minēja augusta izskaņā notikušo vētru un ar to saistītās sakaru problēmas.
Deputāts Jānis Eglīts (NA) norādīja, ka Zivtiņa pārmetumi Kozlovskim daļēji esot noraidāmi, jo iepriekš šī nozare bija "Progresīvo" pārvaldībā.
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics no Saeimas tribīnes pauda viedokli, ka šis demisijas pieprasījums ir demisijas pieprasīšanas pēc. Savukārt argumentus Kozlovska demisijai, iespējams, radījis mākslīgais intelekts.
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Savukārt Kozlovskis atgādināja, ka saistībā ar kiberuzbrukumu CSDD sāktas vairākas pārbaudes. Viņš norādīja, ka šie kiberuzbrukumi ir arī centieni iebiedēt Latvijas sabiedrību, un ir kārtējais pierādījums, ka jāstiprina sabiedrības noturība.
Tāpat Kozlovskis norādīja, ka valdība apzinās "airBaltic" lomu Latvijas tautsaimniecībā, kā arī valdība un aviokompānija turpina darīt visu, lai "airBaltic" bāzes vieta saglabātos Rīgā.
Jau ziņots, ka kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Tāpat ziņots, ka 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā - vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits sasniedza 285 000. Elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali