Ambiciozi liberālā attīstība un pārsteigumi 15. Saeimas vēlēšanu sarakstā nr. 11: “Latvijas attīstībai”
Bijušā premjera Eināra Repšes savulaik dibinātā partija “Latvijas attīstībai” 15. Saeimas vēlēšanās startē bez sava “tēva” svētības, jo Einārs Repše Latvijas politikā jau nedarbojas, bet partijā ir daudz citu valstī pazīstamu politiķu. Turpinot iepazīstināt ar partijām, kas startē 15. Saeimas vēlēšanās, Jauns.lv 11. stāsts par “Latvijas attīstībai”.
Partijas sarakstos ne tikai labi pazīstami gan valsts, gan reģionālā politikā pierādījuši politiķi, bet arī cilvēki no sporta pasaules, rakstniecības un citām nozarēm. Partijai, kur vēl mazāk nekā pirms desmit gadiem bija viens no vadošajiem politiskajiem spēkiem valstī, nu vārda tiešā nozīmē vispār jācīnās par palikšanu virs ūdens, jo pēc pēdējās aģentūras “Latvijas fakti” aptaujas “Latvijas attīstībai” ir vien 1,7% vēlētāju atbalsts.
Ticība attīstības cilvēkiem
Partija „Latvijas attīstībai” (LA) 15. Saeimas vēlēšanās startē ar 11. kārtas numuru (atsevišķi no kādreizējās politiskās apvienības “Attīstībai/Par!”). Par partijas premjera amata kandidātu izvirzīts eiroparlamentārietis, politikas zinātņu doktors un bijušais Latvijas Universitātes asociētais profesors. LA sevi pozicionē kā liberālu, proeiropeisku un uz ekonomisko izaugsmi orientētu politisko spēku, kura 2026. gada priekšvēlēšanu programmas galvenais uzstādījums ir „Latvija, kas tic saviem cilvēkiem”.
Partija savā programmā uzsver, ka Latvija nekad nav kļuvusi stiprāka, izvēloties vieglāko ceļu. Tās ieskatā valsts ir augusi brīžos, kad tā spējusi būt drosmīga, pieņemt gudrus lēmumus un uzticēties saviem cilvēkiem. LA norāda, ka arī šobrīd Latvija atrodas nozīmīgas izvēles priekšā – pasaule kļūst nedrošāka, bet konkurence par investīcijām, tehnoloģijām un talantiem kļūst arvien sīvāka. Vienlaikus, pēc partijas domām, Latvijai ir vairāk iespēju nekā jebkad agrāk. Tāpēc valsts nākotni noteikšot drosmīgi lēmumi, uzticēšanās cilvēkiem un spēja izmantot iespējas, ko sniedz demokrātija, Eiropas Savienība un tehnoloģiju attīstība.
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Partijas mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par vienu no konkurētspējīgākajām, drošākajām un labāk pārvaldītajām Eiropas valstīm. Lai šo mērķi sasniegtu, partija savā programmā izvirzījusi vairākus galvenos darbības virzienus. Starp tiem ir drošība kā brīvības priekšnoteikums, ekonomiskā izaugsme kā labākā sociālā politika, valsts pārvalde, kas uzticas cilvēkiem, zināšanas kā Latvijas galvenais kapitāls, veselība ilgākam un kvalitatīvākam mūžam, stipras ģimenes un reģioni, kā arī zaļa izaugsme un moderna infrastruktūra. Partija uzsver, ka Latvijai nav lemts atpalikt. Tāsprāt, valsts galvenā priekšrocība ir gudri, atbildīgi un drosmīgi cilvēki. LA sola savus mērķus vērtēt nevis pēc izteiktajiem solījumiem, bet pēc sasniegtajiem rezultātiem. „Mēs izvēlamies attīstību. Mēs izvēlamies Latviju,” teikts partijas priekšvēlēšanu programmas noslēdzošajā uzstādījumā.
„Latvijas attīstībai” vēsture sākās ar biedrību „Latvijas attīstībai”, kas tika nodibināta 2012. gadā. Par politisko partiju tā kļuva 2013. gada decembrī. Tās dibinātāju un pirmajā vadībā iesaistīto politiķu vidū bija bijušais ministru prezidents Einars Repše, kā arī Edgars Jaunups, Dans Titavs, Uldis Osis un citi. Partija sevi pozicionēja kā liberālu politisko spēku, kas īpašu uzmanību pievērš ekonomiskajai izaugsmei, uzņēmējdarbībai, izglītībai un veselības aprūpei.
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2014. gada Saeimas vēlēšanās LA 5% vēlēšanu barjeru nepārvarēja. 2015. gada nogalē par partijas valdes priekšsēdētāju kļuva Juris Pūce, kurš vēlāk kļuva par vienu no redzamākajiem LA politiķiem. Rīgas domes vēlēšanās 2016. gadā LA kopā ar Latvijas Reģionu apvienību ieguva pārstāvniecību Rīgas domē. Savukārt 2018. gadā „Latvijas attīstībai” apvienojās ar „Kustību Par!” un partiju „Izaugsme”, izveidojot politisko apvienību „Attīstībai/Par!”. Apvienības redzamāko līderu vidū bija Daniels Pavļuts, Juris Pūce un Artis Pabriks. 13. Saeimas vēlēšanās „Attīstībai/Par!” ieguva 12,04% balsu un 13 deputātu vietas. Juris Pūce kļuva par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, bet Daniels Pavļuts vēlāk ieņēma veselības ministra amatu.
Politiskā ietekme pēc 2018. gada pieauga, taču apvienības darbību pavadīja arī iekšējas pretrunas un atsevišķi reputācijas skandāli. Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, „Latvijas attīstībai” startē atsevišķi, nevis „Attīstībai/Par!” sastāvā.
Liberālas ambīcijas bez naudas seguma
LA 15. Saeimas vēlēšanu programma piedāvā diezgan skaidri formulētu liberālu politisko kursu – mazāk birokrātijas, vairāk ekonomiskās brīvības, plašāku tehnoloģiju izmantošanu, kvalitatīvāku izglītību, kā arī stingru Latvijas orientāciju uz Eiropas Savienību un NATO. Partijas piedāvājumā ir virkne mērķu, kas no pirmā acu uzmetiena izklausās pievilcīgi, tomēr, rūpīgāk vērtējot programmu, rodas arī būtisks jautājums: cik šie solījumi maksās un kā tieši tos būs iespējams īstenot?
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Viens no programmas būtiskākajiem akcentiem ir mazāka birokrātija un lielāka ekonomiskā brīvība. Programmas pievilcīgākā daļa ir orientācija uz ekonomikas izaugsmi un individuālo brīvību. Taču te parādās arī viena no būtiskākajām programmas pretrunām. Viens no kritiskākajiem jautājumiem LA programmā ir finansējums. Partija izvirza virkni mērķu izglītībā, veselības aprūpē, aizsardzībā, zinātnē, infrastruktūrā, ekonomikā un citās jomās. Vienlaikus tā uzsver nepieciešamību saglabāt sabalansētas publiskās finanses. Tāpēc rodas loģisks jautājums: no kurienes tiks ņemta nauda visu šo mērķu īstenošanai? Programmā ir daudz konkrētu virzienu un vēlamo rezultātu, taču daudz mazāk informācijas par paredzamajām izmaksām un konkrētiem finansējuma avotiem. Tas ir viens no būtiskākajiem LA programmas vājajiem punktiem: programmā ir skaidri pateikts, ko partija vēlētos panākt, taču ne vienmēr tikpat skaidri pateikts, kā tieši tas tiks finansēts.
Ambiciozs ir LA solījums attiecībā uz pedagogu atalgojumu. Partija sola, ka pedagoga atalgojums par pilnu slodzi sasniegs vismaz 1,2 valstī noteiktās vidējās darba samaksas līmeni. Skolotājiem šāds solījums, protams, var būt ļoti pievilcīgs. Taču rodas jautājums, cik tas valstij izmaksās? Un vai vienlaikus būs iespējams nodrošināt pietiekamu finansējumu veselības aprūpei, aizsardzībai, zinātnei, sociālajai jomai un infrastruktūrai, saglabājot sabalansētu budžetu?
Veselības aprūpē LA izvirza vairākus mērķus, kas pēc būtības ir saprotami un sabiedrībai nozīmīgi. Partija uzsver nepieciešamību nodrošināt ilgāku un kvalitatīvāku mūžu, kā arī uzlabot veselības aprūpes pieejamību. Tomēr arī šajā jomā programmas vājā vieta ir konkrētu īstenošanas mehānismu trūkums.
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Klimata politikā LA piedāvājums atšķiras no klasiskas „zaļās politikas” pieejas. Partija klimata jautājumus neaplūko tikai caur nepieciešamību samazināt emisijas. Uzsvars vairāk tiek likts uz pragmatisku pieeju, ekonomisko izaugsmi, tehnoloģijām un modernu infrastruktūru, tādējādi mēģinot savienot klimata politiku ar ekonomikas konkurētspēju, nevis pretstatīt šos divus mērķus.
Viena no interesantākajām LA programmas iezīmēm ir tās valoda. Tajā ir daudz pozitīvu un ambiciozu formulējumu, piemēram, „valsts, kas uzticas cilvēkiem”, „gudrākā ekonomika Ziemeļeiropā”, „gudrākā un izglītotākā paaudze Latvijas vēsturē”, kā arī „drošākā un noturīgākā valsts Baltijas reģionā”. Šādi saukļi priekšvēlēšanu komunikācijā darbojas labi, taču: kā šos mērķus izmērīt? Piemēram, kā praktiski noteikt, ka Latvija ir kļuvusi par „gudrāko ekonomiku Ziemeļeiropā”?
Rīgas lokomotīves
LA vēlēšanu apgabalos izveidojusi sarakstus, kuros līdzās pieredzējušiem politiķiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem atrodami arī kandidāti ar izteikti atšķirīgu profesionālo pieredzi.
Pirmajā vietā Rīgas sarakstā ir Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore Iveta Ratinīka, kura iepriekš bijusi Rīgas domes deputāte un vadījusi domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju. Otro vietu Rīgas sarakstā ieņem SIA „Aspired” (uzņēmums, kas darbojas pētniecības, attīstības un inovāciju jomā) pētniecības un attīstības vadītājs Viesturs Zeps. Viņa politiskā un profesionālā darbība ir bijusi daudzveidīga. Viesturs Zeps bijis Rīgas domes deputāts un LA frakcijas vadītājs, kā arī darbojies Rīgas brīvostas pārvaldē, tostarp bijis tās valdes loceklis un priekšsēdētājs. Īpašu uzmanību izpelnījās viņa konflikts ar valsts varu saistībā ar viņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata. Viesturs Zeps publiski pauda viedokli, ka viņa atbrīvošana notikusi nelikumīgi, jo, viņaprāt, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram neesot bijušas likumā noteiktas tiesības vienpersoniski atbrīvot Rīgas brīvostas valdes locekli. Viņš apsvēra iespēju šo jautājumu risināt arī tiesā.
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Trešajā vietā Rīgas sarakstā ir Dace Bargā, kura strādā Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ijaba Rīgas birojā par palīgu, bet ceturtais Rīgas saraksta kandidāts ir Radio SWH raidījumu vadītājs, sporta žurnālists Edgars Barbaks.
Vidzeme: Lielās Ellītes skandāls un Pūces caurlaides
Vidzemes saraksta līderis ir partijas vadītājs Juris Pūce. Visplašāk zināmā Jura Pūces reputācijas krīze saistīta ar Rīgas domes autostāvvietas caurlaidi 2020. gadā. Būdams vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, viņš nonāca skandāla centrā pēc tam, kad bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis publiski apgalvoja, ka ministrs viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputātam paredzēto bezmaksas stāvvietas caurlaidi. Sākotnēji Juris Pūce šādu rīcību noliedza un skaidroja abu saraksti šajā jautājumā kā jokošanos, taču vēlāk atzina, ka par šo jautājumu sabiedrībai bija melojis. 2020. gada 12. novembrī viņš paziņoja par atkāpšanos no ministra amata. Šis gadījums kļuva īpaši neērts tādēļ, ka runa bija ne tikai par stāvvietas izmantošanu. Politiķim, kurš ieņēma ministra amatu un bija atbildīgs arī par pašvaldību politiku, daudz nopietnāks kļuva jautājums par uzticēšanos un politisko atbildību.
Otrs būtisks jautājums, kas saistīts ar Juri Pūci, ir administratīvi teritoriālā reforma. Būdams ministrs, viņš bija viens no reformas galvenajiem virzītājiem, kā rezultātā tika būtiski samazināts pašvaldību skaits un izveidoti lielāki novadi. Reforma izraisīja plašus strīdus par novadu robežām, administratīvajiem centriem un valsts attieksmi pret pašvaldībām.
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Vidzemes sarakstā ar otro numuru startē Elīna Stapulone. Viņa ir - Cēsu novada pašvaldības deputāte, kura bijusi arī Priekuļu novada domes vadītāja. Viņas politiskajā biogrāfijā viena no neparastākajām publiski izskanējušajām epizodēm bija saistīta ar Lielo Ellīti un sikspārņu aizsardzību. Pirms pieciem gadiem sabiedrības uzmanību izpelnījās notikumi pie Priekuļu novadā, Gaujas Nacionālajā parkā, esošās dabas vērtības – 23 metru garās alas ar avotu un unikālu smilšakmens arkādi - Lielās Ellītes. Tolaik pašvaldība bija rīkojusi pasākumus vietā, kur alā ziemoja sikspārņi. Dabas aizsardzības speciālisti norādīja, ka troksnis un gaisma sikspārņiem rada stresu. Tolaik Priekuļu novada domi vadīja tieši Elīna Stapulone. Viņa skaidroja, ka pašvaldībai nebija informācijas par sikspārņu koncentrēšanos alā un ka tā nezināja, ka Lielā Ellīte ir nozīmīga šo dzīvnieku ziemošanas vieta. Šis gadījums pats par sevi nav uzskatāms par pierādītu Elīnas Stapulones personisku pārkāpumu, tomēr tas ir interesants no pašvaldības pārvaldības viedokļa – pasākumi notika dabas objektā, kura ekoloģiskā nozīme vietvarai nebija pietiekami zināma.
Saraksta trešais numurs ir Drošas velobraukšanas skolas valdes loceklim Guntim Ruskim. Viņš ir arī Mārupes BMX kluba valdes loceklis un iepriekš bijis Mārupes novada pašvaldības deputāts.
Latgale, Kurzeme, Zemgale: basketbols, jaunākais ministrs, rakstniece…
* Atšķirībā no dažiem citiem politiskajiem spēkiem „Latvijas attīstībai” Latgales vēlēšanu apgabalā ar ļoti nelielu komandu – tikai sešiem kandidāti. Saraksta pirmais numurs ir Andris Vaivods, kurš ilgus gadus (2002-2025) bijis Līvānu novada domes priekšsēdētājs, bet pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām turpina darbu domē kā deputāts. Andris Vaivods vienlaikus ir arī zemnieku saimniecības „Ievas” īpašnieks. Ar otro numuru Latgalē startē Rēzeknes novada veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja Jūlija Ņesterova. Trešais numurs ir SIA „SPECMed” (uzņēmums darbojas medicīnas pakalpojumu un specializētā transporta jomā) valdes loceklim Andrim Ondzulim.
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* LA Kurzemes vēlēšanu apgabalā startē ar 11 kandidātiem. Saraksta priekšgalā ir partijas valdes loceklis, ilggadējais politiķis un basketbola funkcionārs, pēc izglītības jurists Edgars Jaunups. Viņa politiskā karjera aizsākās partijā “Jaunais laiks”, bijis viens no šīs partijas dibinātājiem, no tās kļuva par 8. Saeimas deputātu un vēlāk darbojās arī Rīgas domē (vēlāk “Jaunais laiks” ar citiem partneriem izveidoja partiju “Vienotība”). Viņa politiskās sākotnes biogrāfijā atrodams kāds plašu rezonansi izraisījis gadījums. 2005. gadā Edgars Jaunups nolika Saeimas deputāta mandātu pēc tam, kad viņš bija pieķerts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumā – atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanā ar tēva dienesta automašīnu. 2013. gadā viņš no “Vienotības” aizgāja un pievienojās Einara Repšes veidotajai kustībai “Latvijas attīstībai”. Partijas dibināšanas kongresā Jaunups tika ievēlēts tās valdē.
Edgara Jaunupa darbība nav aprobežojusies tikai ar politiku. Viņš vairākus gadus bijis cieši saistīts ar Latvijas basketbolu, kopā ar domubiedriem piedalījies basketbola kluba “VEF Rīga” atjaunošanā, kļuva par kluba valdes priekšsēdētāju, bet vēlāk ieņēma arī VEF basketbola kluba prezidenta amatu.
Ar otro numuru Kurzemes sarakstā kandidē kādreizējā viena no Latvijas izcilākajām basketbolistēm Anete Jēkabsone-Žogota. Šobrīd viņa kā savu darbavietu norādījusi “Accenture Baltics”, kur strādā par projekta vadītāju. Sabiedrībā Anete Jēkabsone-Žogota vispirms kļuva pazīstama kā viena no Latvijas izcilākajām basketbolistēm, kura pārstāvēja Latvijas valstsvienību un spēlēja profesionālajos klubos Eiropā un ASV. Profesionālās basketbolistes karjeru viņa noslēdza 2016. gadā un pēc aiziešanas no profesionālā sporta pievērsās citām profesionālās darbības jomām un vēlāk arī politikai.
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Trešais Kurzemes saraksta kandidāts ir Kārlis Barančans - biedrības “Latvijas Nākotnes forums” eksperts. Šīs biedrības vēsture ir cieši saistīta ar “Latvijas attīstībai” politiskās kustības pirmsākumiem: biedrību 2012. gadā izveidoja Einars Repše kopā ar domubiedriem (sākotnēji tās nosaukums bija “Latvijas attīstībai”, uz kuras bāzes tika izveidota partija ar tādu pašu nosaukumu). Piektā Kurzemes sarakstā ir novadā labi pazīstamā Loreta Robežniece, kura savulaik bijusi Skrundas novada pašvaldības vadītāja.
* Zemgales saraksta līderis ir ilggadējais Aizkraukles novada vadītājs Leons Līdums. Otrais numurs ir 1992. gadā dzimušais Artūrs Toms Plešs, kurš ievērojams ar to, ka 28 gadu vecumā kļuva vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru un kļuva par visjaunāko ministru Latvijas valdībā, kurš dzimis jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pirms tam viņš bija Bauskas novada deputāts. Pēc aiziešanas no aktīvās valdības politikas Artūrs Toms Plešs savu profesionālo darbību saistījis ar atjaunīgās enerģijas nozari. Trešais Zemgales sarakstā ir Aizkraukles novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Arvis Upīts. Sabiedrībā pazīstama ir Zemgales sarakstā ar sesto numuru startējošā Ilga Liepiņa – rakstniece, kura pazīstama ar pseidonīmu Nella no Krotes. Viņas bibliogrāfijā ir vairāki romāni un stāstu krājumi (“Kumeļu sauks Delveris”, “Nāve stiprāka par mīlu”, “Mana draudzene ēna”, “Ragana bez diploma”, “Ūdensvīrs ar resno bizi”, “Kapteiņa Zdravko otrā elpa”, “Silmaču Antonijas stāsts”).
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9. septembrī iepazīstināšanu ar 15. Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar jaunpienācējpartiju - "Austošā Saule Latvijai".