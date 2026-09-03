Saņēmāt priecīgu ziņu par kompensācijas piešķiršanu? VSAA brīdina - aiz tās var slēpties krāpnieki
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energoatbalstu inflācijas kompensācijai 2026. gadā, liecina VSAA publicētā informācija.
Viltus paziņojumā apgalvots, ka VSAA pieņēmusi lēmumu par valsts vienreizējā energoresursu cenu pieauguma kompensācijas atbalsta izmaksu.
Lai saņemtu it kā tūlītēju pārskaitījumu, saņēmējs triju darbdienu laikā aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot pogu "Apstiprināt izmaksu". Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz portāla "Latvija.gov.lv" autorizācijas lapu.
VSAA uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra minētos lēmumus nav izsūtījusi. VSAA nekad nepieprasa klientiem šādā veidā apstiprināt naudas izmaksu. Viltus paziņojumos norādītā e-pasta adrese un tālruņa numurs nav VSAA kontaktinformācija.
Krāpnieki paziņojumos izmanto VSAA identitāti, lai radītu uzticību un pamudinātu cilvēkus atklāt bankas datus.
VSAA aicina, saņemot šādu e-pastu, neklikšķināt uz tajā ievietotajām saitēm vai pogām, neievadīt personas kodu, internetbankas vai "Smart-ID" autentifikācijas kodus un neizpaust maksājumu kartes datus. Krāpnieki šo informāciju var izmantot, lai piekļūtu iedzīvotāju finanšu līdzekļiem.
Iedzīvotāji aicināti rūpīgi pārbaudīt saņemtā e-pasta sūtītāja adresi un pievērst uzmanību citām pazīmēm, kas var liecināt par krāpniecību.
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VSAA norāda, ka aģentūras vārdā izplatītie viltus paziņojumi var izskatīties ticami, tomēr par iespējamu krāpniecību liecina steidzināšana, aicinājums noklikšķināt uz saites vai prasība ievadīt internetbankas pieslēgšanās kodus, "Smart-ID" autentifikācijas kodus vai maksājumu kartes datus.