Rēzeknē divi vīrieši atriebjoties nodedzinājuši tūkstošiem eiro vērtu auto
Pēc savstarpēja konflikta Rēzeknē divi vīrieši atriebjoties ļaunprātīgi aizdedzinājuši automašīnu "Kia Sportage", nodarot tās īpašniekam zaudējumus aptuveni 30 000 eiro apmērā.
Valsts policija abus iespējamos vainīgos ir aizturējusi un krimināllietu nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai, informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē.
Ugunsgrēks notika 1. jūlija vēlā vakarā. Ap pulksten 23.00 policija saņēma informāciju, ka kādā Rēzeknes stāvlaukumā deg vieglā automašīna. Likumsargi uzreiz ieguva pierādījumus, ka ugunsgrēks nav izcēlies tehnisku iemeslu dēļ, bet gan spēkrats aizdedzināts tīši.
Izmeklēšanā policija ātri nāca uz pēdām iespējamajiem vainīgajiem un aizturēja 1981. un 1983. gadā dzimušus vīriešus. Atklājās, ka starp aizturētajiem un automašīnas īpašnieku iepriekš bija izcēlies konflikts, kuru abi vīrieši nolēma "atrisināt" ar noziedzīgām metodēm, spēkratu vienkārši nodedzinot. Tagad par šo atriebību viņiem draud bargs sods – Krimināllikums par svešas mantas tīšu iznīcināšanu dedzinot paredz brīvības atņemšanu uz laiku pat līdz desmit gadiem.
Policijā norāda, ka šis nav atsevišķs incidents – mantas iznīcināšana atriebības nolūkos reģionā ir aktuāla problēma. Šā gada pirmajos astoņos mēnešos vien Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē reģistrēti jau 29 ļaunprātīgi dedzināšanas gadījumi. Liesmās tiek iznīcinātas ne tikai automašīnas, bet arī dzīvojamās mājas, šķūņi un vasarnīcas.
Lielākā daļa no šiem noziegumiem ir atklāti. Visbiežāk šādas rīcības pamatā ir tieši neatrisināti savstarpējie konflikti vai huligāniski motīvi, taču ir arī gadījumi, kad šādus noziegumus pastrādā personas ar garīga rakstura traucējumiem.
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Likumsargi atgādina, ka svešas mantas bojāšana nav pieņemams veids attiecību skaidrošanai. Šāda rīcība ne tikai rada milzīgus materiālos zaudējumus un nopietni apdraud apkārtējo cilvēku drošību, bet vienmēr beidzas ar smagu kriminālatbildību. Konfliktus policija aicina risināt miermīlīgā un likumīgā ceļā.