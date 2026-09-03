Olimpiete Agate Caune savā dzimtajā pilsētā atdzīvina skriešanas svētkus
Jau šajā nedēļas nogalē, 6. septembrī, Valmierā notiks “Valmieras skrējiens 2026”, atjaunojot pilsētā savulaik iecienītos rudens skriešanas svētkus. Pasākuma organizēšanā iesaistījusies Latvijas izlases garo distanču skrējēja un olimpiete Agate Caune, kura kopā ar valmierieti, ultramaratonistu un sporta uztura zīmola "Must go epic" dibinātāju Arturu Kažmeru vēlas atgriezt pilsētā skriešanas tradīciju.
Savulaik rudens pusmaratons un maratons Valmierā septembrī pulcēja skrējējus no visas Latvijas. Pēdējos gados šī tradīcija bija pieklususi, bet nu divi valmierieši nolēmuši to atjaunot.
“Valmieras skrējiens 2026” notiks 6. septembrī, un tā starts un finišs būs pie Vecpuišu parka. Skrējēji sacentīsies pilsētas ielās, izvēloties sev piemērotāko no divām pieaugušo distancēm – 5 vai 10 kilometrus. Savukārt bērniem paredzēts aptuveni kilometru garš skrējiens.
Agate Caune vēlas atdzīvināt dzimtās pilsētas skriešanas tradīciju
Agate Caune ir viena no Latvijas vadošajām garo distanču skrējējām un pārstāvējusi Latviju arī olimpiskajās spēlēs. Tagad sportiste savā dzimtajā Valmierā kopā ar Arturu Kažmeru vēlas radīt pasākumu, kurā līdzās pieredzējušiem sportistiem var piedalīties arī cilvēki, kuri savus pirmos piecus kilometrus noskries tieši Valmierā.
Mērķis ir vienkāršs – atgriezt pilsētā rudens skriešanas svētkus un izveidot tradīciju, kas ar laiku atkal pulcētu arvien vairāk skrējēju no visas Latvijas.
Distances gan pieredzējušiem skrējējiem, gan iesācējiem
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
10 kilometru distance sāksies plkst. 10.00 un būs iespēja pārbaudīt savu sportisko formu rudens sezonas sākumā. Dalībniekiem būs pieejami divi ūdens punkti, bet kontrollaiks noteikts 1 stunda un 30 minūtes.
Savukārt 5 kilometru distance paredzēta gan iesācējiem, gan ģimenēm un darba kolektīviem. To iespējams ne tikai noskriet, bet arī veikt soļojot.
Abas pieaugušo distances vedīs pa Valmieras asfaltētajām ielām. 5 kilometru trase būs viens aplis, bet 10 kilometru skrējēji to veiks divas reizes. Trases būs sertificētas, līdz ar to sasniegtais laiks būs oficiāli fiksēts.
Arī mazākajiem sportistiem būs sava distance – aptuveni vienu kilometru garais bērnu skrējiens sāksies plkst. 12.00. Tajā aicināti piedalīties bērni, kuri dzimuši 2012. gadā un jaunāki. Šajā distancē laiks netiks kontrolēts – galvenais būs prieks par piedalīšanos.
Katrs finišētājs saņems piemiņas medaļu, bet ātrākie 5 un 10 kilometru skrējēji tiks apbalvoti vecuma grupās.
Svētdien Valmierā gaidāma īsta skriešanas diena
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sacensību diena sāksies jau plkst. 8.00 ar starta numuru izsniegšanu. Plkst. 9.45 paredzēta kopīga iesildīšanās, bet 10.00 tiks dots starts 5 un 10 kilometru distancēm.
Plkst. 12.00 startēs bērnu skrējiens, savukārt apbalvošanas ceremonija paredzēta plkst. 13.00.
Organizatori aicina piedalīties ne tikai profesionālus un pieredzējušus skrējējus, bet arī ģimenes, draugu kompānijas, sporta klubus un uzņēmumu komandas.
Īpaši aicināti tie, kuri vēlas izvirzīt sev personīgu izaicinājumu un pirmo reizi noskriet piecus vai desmit kilometrus.
Valmierā atgriežas ne tikai sacensības, bet arī tradīcija
“Valmieras skrējiens 2026” iecerēts ne tikai kā viena diena sporta kalendārā. Tā organizatori vēlas atjaunot Valmierā rudens skriešanas tradīciju, kas savulaik pilsētā bija nozīmīgs septembra notikums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šoreiz šīs tradīcijas atjaunošanā iesaistījusies arī Agate Caune – sportiste, kurai Valmiera ir dzimtā pilsēta.
Tādēļ šīs nedēļas nogales skrējiens būs ne tikai iespēja sacensties par labāko rezultātu, bet arī mēģinājums atkal padarīt Valmieru par vienu no Latvijas rudens skriešanas centriem.