Kā Latvijai nezaudēt savus cilvēkus
Kad runājam par demogrāfiju, saruna gandrīz vienmēr sākas un beidzas ar dzimstību. Taču patiesība ir skarbāka. 2025. gadā uz katru Latvijā piedzimušo bija vairāk nekā divi mirušie. Dzimušo un mirušo skaita starpības dēļ vien gada laikā zaudējām vairāk nekā 14 tūkstošus iedzīvotāju.
Tāpēc demogrāfija nav tikai jautājums par to, kā panākt, lai piedzimst vairāk bērnu. Tikpat svarīgi ir mazināt priekšlaicīgu mirstību un cilvēku aizbraukšanu no Latvijas, kā arī panākt, lai cilvēki ilgāk dzīvotu veseli un darbspējīgi.
Pirmais uzdevums - palīdzēt cilvēkiem īstenot vēlmi kļūt par vecākiem
Latvijas summārais dzimstības koeficients 2024. gadā bija 1,24, bet ES vidēji — 1,34. Īpaši satraucoši, ka tikai 39,9 % jaundzimušo Latvijā bija pirmdzimtie. Tas ir signāls, ka jādomā ne tikai par atbalstu trešajam bērnam, bet arī par šķēršļiem, kas jaunus cilvēkus attur no lēmuma vispār kļūt par vecākiem.
Esam jau spēruši konkrētus soļus šo šķēršļu mazināšanai: šogad bērna piedzimšanas pabalsts palielināts līdz 600 eiro, bet bērna kopšanas pabalsts - līdz 298 eiro mēnesī, turpmāk paredzot tā regulāru pārskatīšanu. Savukārt pēc “Jaunās VIENOTĪBAS” Saeimas deputātu iniciatīvas Saeima kā pastāvīgu normu nostiprinājusi iespēju strādājošajiem vecākiem saņemt 75 % no piešķirtā vecāku pabalsta.
Taču starptautiskie pētījumi rāda, ka ar naudu vien nepietiek. OECD secinājusi, ka dzimstība ir augstāka tur, kur vecākiem ir reālas iespējas savienot ģimeni ar darbu un ir pieejama kvalitatīva bērnu aprūpe un piemērots mājoklis. To iespējams īstenot ar trim soļiem:
- Garantēta bērna aprūpes iespēja uzreiz pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām -pašvaldības vai privātajā bērnudārzā, pie aukles vai izmantojot elastīgu aprūpes pakalpojumu. Īpaši svarīga ir aprūpe vecākiem ar nestandarta darba laiku, piemēram, mediķiem, policistiem, glābējiem un maiņu darba veicējiem. Ziemeļvalstu pieredze rāda, ka nepārtrauktība no vecāku atvaļinājuma līdz pieejamai bērnu aprūpei mazina spriedzi starp darbu un ģimeni, kā arī bezdarba risku, īpaši mammām.
- Mājoklis jaunajām ģimenēm. Pētījumi rāda negatīvu saistību starp augstām mājokļa izmaksām un dzimstību. Tāpēc jāpaplašina pieejamu īres mājokļu būvniecība reģionos un valsts garantijas ģimenēm - ne tikai daudzbērnu ģimenēm, bet arī jaunajiem cilvēkiem, kuri sper pirmo soli ģimenes veidošanā, un ģimenēm, kuras vēlas atgriezties Latvijā un audzināt bērnus šeit.
- Reproduktīvā veselība. Demogrāfija sākas vēl pirms bērna piedzimšanas - ar savlaicīgu neauglības diagnostiku un ārstēšanu, valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, kvalitatīvu grūtniecības aprūpi un drošām dzemdībām. Ģimeņu iespēju kļūt par vecākiem nedrīkst mazināt tas, ka nepieciešamais pakalpojums nav savlaicīgi vai finansiāli pieejams.
Otrais uzdevums - pārtraukt priekšlaicīgi zaudēt cilvēkus
2024. gadā Latvijā bija straujākais dabiskais iedzīvotāju skaita samazinājums ES - 7,4 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem. Latvijas vīriešu paredzamais mūža ilgums joprojām ir viens no zemākajiem ES un gandrīz astoņus gadus atpaliek no ES vīriešu vidējā rādītāja.
Daudzus no šiem zaudētajiem dzīves gadiem iespējams novērst. Tāpēc veselības politikā jāievēro princips: mazāk saslimt, agrāk atklāt, savlaicīgi ārstēt. Tas nozīmē trīs konkrētus soļus:
- Agrīni noteikt veselības riskus. Ģimenes ārstu praksēs daudz sistemātiskāk jāidentificē cilvēki ar augstu sirds un asinsvadu slimību risku.
- Palielināt vēža skrīninga aptveri. Nepietiek tikai ar uzaicinājuma nosūtīšanu - jāpanāk, lai cilvēks skrīningu patiešām arī veic.
- Nodrošināt savlaicīgu ārstēšanas sākšanu. Pozitīvam skrīninga rezultātam jānozīmē ātra diagnostika un ārstēšana, nevis gaidīšana vēl vienā rindā.
Trešais uzdevums - palīdzēt cilvēkiem noturēties darba tirgū un atgriezties Latvijā
Darbaspēka trūkumu nevar risināt tikai ar ārvalstu darbaspēka piesaisti. Vispirms jānovērš šķēršļi, kas Latvijas cilvēkiem liedz strādāt un pilnvērtīgi izmantot savas prasmes šeit. Arī Eiropas Komisija starp pirmajiem risinājumiem darbaspēka trūkumam izceļ to cilvēku iesaisti, kuri pašlaik darba tirgū ir pārstāvēti nepietiekami, kā arī prasmju pilnveidi. Nepieciešami trīs praktiski soļi:
- Pakāpeniskas atgriešanās darbā modelis. Somijā cilvēkam pēc slimības nav jāizvēlas tikai starp divām iespējām - būt pilnīgi darbnespējīgam vai uzreiz atgriezties pilnas slodzes darbā. Viņš var strādāt 40 - 60 % no pilna darba laika, bet daļu zaudēto ienākumu kompensē sociālā apdrošināšana. Tas ļauj pakāpeniski atgriezties darba tirgū, nezaudējot saikni ar darbavietu.
- Pārkvalifikācija, kas ciešāk sasaistīta ar konkrētu darbavietu. Darba devējs nosauc nepieciešamo prasmi, cilvēks saņem īsu un mērķētu apmācību, bet finansējums tiek ciešāk sasaistīts ar rezultātu - cilvēka reālu iekļaušanos darba tirgū.
- Vēl efektīvāka remigrācijas programma. 2025. gadā migrācijas saldo bija vairs tikai mīnus 1,3 tūkstoši, salīdzinot ar mīnus 12,2 tūkstošiem 2016. gadā. Nākamais solis - konkrēts darba piedāvājums, mājoklis, bērnudārzs vai skola un vienots kontaktpunkts, kas ģimenei palīdz visas nepieciešamās formalitātes nokārtot jau pirms atgriešanās Latvijā.
Demogrāfijas stiprināšanai nav viena brīnumlīdzekļa. To rāda arī citu valstu pieredze. Taču mēs varam veidot Latviju, kurā cilvēkam ir drošāk izvēlēties šeit veidot ģimeni, atgriezties mājās, atgūt veselību un atgriezties darbā - un kurā ir vairāk iespēju nodzīvot ilgu un veselīgu mūžu.
Demogrāfijas politikas centrā nav statistika. Tās centrā ir cilvēks, kuru Latvija nevar atļauties pazaudēt. Katrs cilvēks, kuru spējam noturēt Latvijā, katra ģimene, kurai dodam drošību, un katrs bērns, kurš šeit piedzimst, ir ieguldījums Latvijas nākotnē.