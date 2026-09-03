"Laiks nav mūsu sabiedrotais, bet cerība ir": jaunākā informācija par Nepālā pazudušajiem latviešiem
Joprojām nav jaunu ziņu par Nepālas plūdos pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, taču Ārlietu ministrija (ĀM) saglabā cerību viņus atrast dzīvus.
Kā skaidro ĀM Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne, katastrofas skartajos reģionos pamazām atjaunojas sakari. Līdz ar to sāk atrasties citu valstu tūristi, kuri iepriekš uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne par situāciju saistībā ar Latvijas 🇱🇻 valstspiederīgajiem Nepālā 🇳🇵 3. septembrī. pic.twitter.com/8LIxBMUl5T— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) September 3, 2026
ĀM ir saņēmusi pozitīvu informāciju par citu valstu izglābtajiem pilsoņiem – piemēram, no Austrālijas un Kanādas –, kuri beidzot varējuši sazināties ar saviem tuviniekiem. Tas skaidrojams ar to, ka daudzviet iepriekš nebija mobilo sakaru. "Mūsu cerības joprojām ir, kaut gan, protams, laiks nav mūsu sabiedrotais," atzina departamenta direktore.
Latvija aktīvi sadarbojas ar sabiedrotajiem un citām iesaistītajām valstīm. Ārlietu ministre Baiba Braže trešdien pārrunājusi situāciju ar Kanādas ārlietu ministru, vienojoties par ciešu sadarbību, ņemot vērā, ka arī Kanāda uz dabas katastrofas skarto valsti ir nosūtījusi savus cilvēkus.
Tāpat Latvijas Konsulārā departamenta pārstāvis, kurš šobrīd atrodas Nepālā, koordinē darbības ar Kanādas pārstāvjiem un ceturtdien tiekas ar Nepālas valsts policiju. Tikšanās mērķis ir salāgot Nepālas un Latvijas Valsts policijas darbu, lai paātrinātu datu apmaiņu un Latvijas likumsargi varētu operatīvi saņemt visu nepieciešamo informāciju par meklēšanas gaitu.
Trešdien Latvijas pārstāvis tikās ar Nepālas Ārlietu ministrijas amatpersonām, lai pārrunātu papildu atbalsta iespējas.
Lai sniegtu praktisku palīdzību dabas katastrofā cietušajai valstij, Ārlietu ministrija valdībā ir iesniegusi pieprasījumu par 100 000 eiro piešķiršanu Nepālai plūdu seku likvidēšanai.
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Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts policijas paziņojumā. Starp pazudušajiem ir arī Latvijas valstspiederīgie.
ASV Ģeoloģijas dienests ir paziņojis, ka katastrofu izraisīja ledāja sabrukums, kura dēļ sākās ledus atlūzu plūsma. Nepālā šī ir upuru skaita ziņā lielākā katastrofa kopš 2015. gada zemestrīces.